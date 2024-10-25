Лукашенко заявил, что Путин не спрашивал у него разрешения, чтобы напасть на Украину с территории Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава РФ Владимир Путин не просил у него разрешения на то, чтобы напасть на Украину с территории Беларуси, потому что это, мол, был обычный "вывод войск после учений".

Источник: Лукашенко в интервью ВВС

Детали: Журналист спросил самопровозглашенного президента РБ, почему тот позволил Кремлю напасть на Украину в том числе с территории Беларуси.

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Прямая речь Лукашенко: "Откуда вы знаете, что я давал разрешение на использование белорусской территории?"

Журналист на это напомнил, что белорусская территория была использована для вторжения.

Прямая речь Лукашенко: "Там проходили учения, в которых участвовали несколько тысяч российских солдат. Путин начал выводить эти войска с того места, где они находились на юге Беларуси, вниз по дороге, вдоль границы с Украиной.

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В какой-то момент он перенаправил часть этих войск в Киев. Я уверен, что их спровоцировали. Это зависит от Путина, как он выводит свои войска. Через Киев. Или он мог бы пойти через Минск".

Журналист переспросил, не звонил ли тогда Лукашенко Путину, чтобы уточнить, что происходит.

На это самопровозглашенный президент Беларуси сказал: "Нет. Он мне не звонил. И я ему не звонил. Это его войска, и он имеет право выводить их, куда хочет".

ВВС акцентировало, что этот комментарий Лукашенко "отражает степень влияния Кремля в соседней Беларуси".

Другим примером этого издание назвало то, что Россия разместила в Беларуси тактическое ядерное оружие.

На вопрос, готов ли Путин использовать это оружие в войне против Украины, Лукашенко заявил, что Путин якобы "никогда не использует оружие, размещенное в Беларуси, без согласия белорусского президента". Но при этом быстро заверил, что сам он "полностью готов" разрешить использование этого ядерного оружия.

"Полностью готов, иначе зачем мне это оружие? Но только если сапог одного (иностранного – ред.) солдата ступит на территорию Беларуси. Мы не планируем ни на кого нападать", – заверил Лукашенко.

Почему это важно: Россия использует территорию Беларуси на протяжении всего полномасштабного вторжения − российские военные вторглись на территорию Украины в том числе и с территории Беларуси, также с территории РБ Россия неоднократно атаковала Украину ракетами.

Территорию Беларуси Путин использовал для тренировки и лечения своих вояк, для переброски оружия и техники.

Именно на территориях Беларуси, которые граничат с Украиной и Польшей, Россия проводит совместные с войсками РБ военные учения, в частности, и по использованию тактического ядерного оружия.

Глава Кремля Владимир Путин среди прочего свое полномасштабное вторжение в Украину объяснял тем, что Украина якобы готовилась напасть на Россию. Ему поддакивал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и даже обещал показать какие-то карты, откуда готовилось нападение, но так этого и не сделал.

Вместо этого за более чем 2 года российского полномасштабного вторжения в Украину Лукашенко много раз заявлял о том, что уже НАТО якобы может напасть на Беларусь. Якобы именно из-за этой мнимой угрозы РБ и проводит свои многочисленные военные учения у границ других стран и даже расположила на своей территории российское ядерное оружие.