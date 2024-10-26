Ракетная атака по Днепру: погибла 14-летняя девочка и две женщины, 21 человек ранен

В результате российского удара по жилому дому в Днепре вечером 25 октября погибли 4 человека, среди погибших жена и дочь полицейского. Количество пострадавших возросло до 21 человека, среди них четверо детей.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Днепропетровская облпрокуратура, Нацполиция

Прямая речь: "Ракетная атака на Днепр. Повреждена жилая застройка. Произошел пожар. Детали выясняем.

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До конца воздушной тревоги оставайтесь в безопасном месте. Берегите себя".

Обновлено: Впоследствии в ОВА сообщили, что в Днепре трое пострадавших.

Двое мужчин госпитализированы. Один из них - в тяжелом состоянии. Раненой женщине помощь оказали на месте.

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Обновлено. Позже Лысак сообщил, что в результате вражеской атаки погибли две женщины. Также 10 человек пострадали, среди которых 17-летний парень. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В 0.56 Лысак сообщил о трех погибших в Днепре после вражеской атаки.

В Днепре уже известно о 13 пострадавших, из них трое детей.

В 01:40 Лысак сообщил, что из-под завалов разбитого в результате ракетной атаки здания деблокирован человек.

Также на эту минуту известно о 14 пострадавших. Среди них - 4 детей. Один ребенок - в тяжелом состоянии.

Лысак сообщил, что количество пострадавших возросло до 19 человек, из них четверо - дети. Восемь - госпитализированы. Три человека погибли.

В результате ночной ракетной атаки в городе есть разрушения сразу на нескольких локациях. Уничтожены жилая двухэтажка и гараж. Повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто. Повреждены корпуса больницы.

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, в результате ракетной атаки по Днепру в ночь на 26 октября погибли две женщины и 14-летняя девочка. Ранения получили 18 местных жителей, среди них - четверо детей.

Повреждены жилые дома, гаражи, автомобили, медучреждение. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление РФ.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

По последним данным количество пострадавших в результате ракетной атаки по Днепру возросло до 20 человек, среди них дети: девушки 8 и 16 лет и двое 17-летних парней. Среди поврежденного - только гражданские объекты.

В Нацполиции сообщили, что в результате удара оккупантов по двухэтажному жилому дому в Днепре погибла жена и дочь полицейского. Младшую дочь следователя удалось спасти.

От попадания российской ракеты жилое здание на восемь квартир было разрушено до основания. Всего в Днепре погибли 4 человека, еще 20 ранены. Среди тех, кто оказался под завалами, был сам полицейский и вся его семья. Мужчину и младшую дочь удалось спасти. Девочку госпитализировали, а полицейский, несмотря на полученную контузию и травмы, оставался на месте ракетного удара и помогал с разбором завалов, ища уцелевших.

Во время поисковой операции спасатели достали жену и 14-летнюю дочь полицейского без признаков жизни.

Что предшествовало: