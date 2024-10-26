Повітряна тривога у Києві тривала понад 5 годин: працювала ППО

Повітряну тривогу у Києві та низці областей оголошували над ранок 26 жовтня, вона тривала понад 5 годин, працювала ППО.

Джерело: КМВА

Пряма мова: "В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!".

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Що передувало: