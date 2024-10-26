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Воздушная тревога в Киеве длилась более 5 часов: работала ПВО

Станислав ПогориловСуббота, 26 октября 2024, 06:31
Воздушная тревога в Киеве длилась более 5 часов: работала ПВО
фото: карта тревог

Воздушную тревогу в Киеве и ряде областей объявляли под утро 26 октября, она длилась более 5 часов, работала ПВО.

Источник: КГВА

Прямая речь: "В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".

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Что предшествовало:

  • Российская армия вечером 25 октября запустила ударные беспилотники с северного направления. В результате атаки в одной из квартир жилого дома в Киеве возник пожар.
  • В результате попадания российского дрона по многоэтажке в Соломенском районе Киева погибла девочка 2009 года рождения, пострадали пять жителей, одного человека госпитализировали.

Киеввоздушная тревогаПВО
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