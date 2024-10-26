Воздушная тревога в Киеве длилась более 5 часов: работала ПВО

Воздушную тревогу в Киеве и ряде областей объявляли под утро 26 октября, она длилась более 5 часов, работала ПВО.

Источник: КГВА

Прямая речь: "В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".

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