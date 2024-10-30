Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У КМВА показали наслідки російської атаки на столицю

Анастасія ПроцСереда, 30 жовтня 2024, 08:58
У КМВА показали наслідки російської атаки на столицю
фото: КМВА

Внаслідок атаки ударними безпілотниками у ніч на 30 жовтня на Київ окупанти пошкодили дитячий садок та багатоповерхівку у Солом’янському районі.

Джерело: КМВА, Офіс генерального прокурора

Дослівно КМВА: "Крім житлового будинку, в Соломʼянському районі пошкоджень зазнала будівля дитячого садочка".

Реклама:
 
фото: КМВА
 
фото: КМВА

Деталі: Раніше в КМВА зазначали, що через падіння уламків безпілотників у Соломʼянському районі Києва виникла пожежа у багатоповерховому будинку. З будинку евакуйовали 18 людей. 9 людей зазнали поранень, серед них одна дитина.

РЕКЛАМА:

Також ліквідували пожежу в адміністративній будівлі. Постраждалих немає. 

 
фото: КМВА

Оновлено: Згодом в прокуратурі уточнили, що з будинку евакуювали 48 людей. Серед постраждалих – 9 людей, зокрема 11- річна дівчинка. Також внаслідок атаки окупантів пошкоджено двері та вікна у будівлі дитячого садка. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Наразі встановлюється точна кількість постраждалих.

Передісторія:

Київбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bihus.Info: У Херсоні попри протести місцевих будують школи пов’язані з владою підрядники

Вирок отримав екснардеп Колесніченко і два експолковники міліції часів Януковича

оновленоВ результаті удару росіян по Запоріжжю загинули 6 людей, кількість поранених зросла до 20

У США стартували президентські вибори, і вже відомі перші результати

Повітряна атака росіян: ППО уночі збила дві ракети та 48 із 79 безпілотників

CNN: Протрампівський блогер зізнався, що за гроші РФ публікував фейки про вибори в США

Усі новини...
Київ
У Києві виникли пожежі внаслідок падіння уламків БпЛА, є постраждалі
У Києві затримали працівника ТЦК, який вимагав хабар з адвокатки – прокуратура
У Києві внаслідок атаки російських дронів постраждали 6 людей
Останні новини
14:00
"Київстар" розпочинає продаж нових номерів з кодом 077
13:44
Ліцензована Британією зброя використовується для охорони танкерів РФ – Bloomberg
13:43
футболГоловний тренер молодіжної збірної України визначився із заявкою на спаринги з Португалією та Італією
13:37
З початку року Сили оборони уразили понад 3 000 танків РФ
13:34
До кінця 2024 року в Польщі розпочне навчання Український легіон
13:27
ВООЗ оновила перелік небезпечних патогенів, проти яких треба терміново створити вакцини
12:52
Bihus.Info: У Херсоні попри протести місцевих будують школи пов’язані з владою підрядники
12:44
На Заході закликали підготуватися до результатів виборів у США і не допустити псевдоугоди з РФ
12:41
"Бліді" сукні, підбори та незмінна зачіска: особливості стилю президентки Молдови Санду
12:40
фотоОголосили переможця престижної літературної Гонкурівської премії 2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: