У КМВА показали наслідки російської атаки на столицю
Внаслідок атаки ударними безпілотниками у ніч на 30 жовтня на Київ окупанти пошкодили дитячий садок та багатоповерхівку у Солом’янському районі.
Джерело: КМВА, Офіс генерального прокурора
Дослівно КМВА: "Крім житлового будинку, в Соломʼянському районі пошкоджень зазнала будівля дитячого садочка".
Деталі: Раніше в КМВА зазначали, що через падіння уламків безпілотників у Соломʼянському районі Києва виникла пожежа у багатоповерховому будинку. З будинку евакуйовали 18 людей. 9 людей зазнали поранень, серед них одна дитина.
Наслідки нічної атаки російських дронів в Соломʼянському районі столиці.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 30, 2024
Відео: КМВА pic.twitter.com/CpNULeVKxo
Також ліквідували пожежу в адміністративній будівлі. Постраждалих немає.
Оновлено: Згодом в прокуратурі уточнили, що з будинку евакуювали 48 людей. Серед постраждалих – 9 людей, зокрема 11- річна дівчинка. Також внаслідок атаки окупантів пошкоджено двері та вікна у будівлі дитячого садка. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Наразі встановлюється точна кількість постраждалих.
Передісторія:
- Вночі 30 жовтня Київська ОВА і КМВА повідомили про роботу ППО по російських дронах. Внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників виникли пожежі.
- У ніч на 29 жовтня росіяни атакували з БпЛА Київ, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Святошинському районах. Виникли пожежі, постраждали шестеро людей.