У КМВА показали наслідки російської атаки на столицю

Внаслідок атаки ударними безпілотниками у ніч на 30 жовтня на Київ окупанти пошкодили дитячий садок та багатоповерхівку у Солом’янському районі.

Джерело: КМВА, Офіс генерального прокурора

Дослівно КМВА: "Крім житлового будинку, в Соломʼянському районі пошкоджень зазнала будівля дитячого садочка".

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фото: КМВА

фото: КМВА

Деталі: Раніше в КМВА зазначали, що через падіння уламків безпілотників у Соломʼянському районі Києва виникла пожежа у багатоповерховому будинку. З будинку евакуйовали 18 людей. 9 людей зазнали поранень, серед них одна дитина.

Наслідки нічної атаки російських дронів в Соломʼянському районі столиці.



Відео: КМВА pic.twitter.com/CpNULeVKxo — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 30, 2024

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Також ліквідували пожежу в адміністративній будівлі. Постраждалих немає.

фото: КМВА

Оновлено: Згодом в прокуратурі уточнили, що з будинку евакуювали 48 людей. Серед постраждалих – 9 людей, зокрема 11- річна дівчинка. Також внаслідок атаки окупантів пошкоджено двері та вікна у будівлі дитячого садка. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Наразі встановлюється точна кількість постраждалих.

Передісторія: