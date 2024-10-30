В КГВА показали последствия российской атаки на столицу

В результате атаки ударными беспилотниками в ночь на 30 октября на Киев оккупанты повредили детский сад и многоэтажку в Соломенском районе.

Источник: КГВА, Офис генерального прокурора

Дословно КГВА: "Кроме жилого дома, в Соломенском районе повреждения получило здание детского сада".

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фото: КГВА

фото: КГВА

Детали: Ранее в КГВА отмечали, что из-за падения обломков беспилотников в Соломенском районе Киева возник пожар в многоэтажном доме. Из дома эвакуировали 18 человек. 9 человек получили ранения, среди них один ребенок.

Наслідки нічної атаки російських дронів в Соломʼянському районі столиці.



Відео: КМВА pic.twitter.com/CpNULeVKxo — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 30, 2024

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Также ликвидировали пожар в административном здании. Пострадавших нет.

фото: КГВА

Обновлено: Впоследствии в прокуратуре уточнили, что из дома эвакуировали 48 человек. Среди пострадавших – 9 человек, в том числе 11-летняя девочка. Также в результате атаки оккупантов повреждены двери и окна в здании детского сада. На месте работают спасатели и правоохранители. Сейчас устанавливается точное количество пострадавших.

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