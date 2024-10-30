Україна готується представити План перемоги на другому Саміті миру – Никифоров

Україна готує план із трьох пунктів, який буде надано на другому Саміті миру.

Джерело: прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Підготовка до другого Саміту миру – це тема для окремої розмови. Так, Україна готує план, щоб презентувати за підсумками першого Саміту миру, готує план із трьох пунктів, щоб презентувати його на другому Саміті миру. Україна активно співпрацює з країнами Глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою".

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Уточнено: Никифоров у коментарі "Українській правді" уточнив, що у документі, який Україна готує, буде більше, ніж три пункти. Зокрема ті, що були представлені на першому Саміті миру у Швейцарії та ті пункти, що будуть за підсумками тематичних конференцій.

Передісторія:

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав держави, які не брали участі у першому Саміті миру у Швейцарії, долучитися до наступного саміту, оскільки запропонована Києвом Формула миру є єдиним шляхом до справедливого миру в Україні.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що запрошення на другий Саміт миру представника Росії не слід трактувати як початок перемовин з РФ.

Він також сказав, що Україна хоче проводити другий Саміт миру не раніше, аніж буде завершена підготовка спільного плану з реалізації кожного пункту "формули миру".

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що підготовчий документ до другого Саміту миру буде готовий до листопада. Зеленський також наголошує на необхідності завершити війну на українських умовах та вважає можливим реалізувати пункти Формули миру.

Зеленський виступає за проведення другого Саміту миру в одній з країн Глобального півдня й запропонував його провести Індії.

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