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Украина готовится представить План победы на втором Саммите мира – Никифоров

Иван ДьяконовСреда, 30 октября 2024, 20:30
Украина готовится представить План победы на втором Саммите мира – Никифоров
Сергей Никифоров. Фото: Офис президента

Украина готовит план из трех пунктов, который будет представлен на втором Саммите мира.

Источник: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона

Прямая речь: "Подготовка ко второму Саммиту мира – это тема для отдельного разговора. Да, Украина готовит план, чтобы представить по итогам первого Саммита мира, готовит план из трех пунктов, чтобы представить его на втором Саммите мира. Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга, чтобы заручиться их поддержкой".

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Уточнено: Никифоров в комментарии "Украинской правде" уточнил, что в документе, который Украина готовит, будет больше, чем три пункта. В частности те, что были представлены на первом Саммите мира в Швейцарии и те пункты, которые будут по итогам тематических конференций.

Предыстория:

  • Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал государства, которые не принимали участия в первом Саммите мира в Швейцарии, присоединиться к следующему саммиту, поскольку предложенная Киевом Формула мира является единственным путем к справедливому миру в Украине.
  • Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что приглашение на второй Саммит мира представителя России не следует трактовать как начало переговоров с РФ.
  • Он также сказал, что Украина хочет проводить второй Саммит мира не раньше, чем будет завершена подготовка совместного плана по реализации каждого пункта "формулы мира".
  • Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что подготовительный документ ко второму Саммиту мира будет готов до ноября. Зеленский также подчеркивает необходимость завершить войну на украинских условиях и считает возможным реализовать пункты Формулы мира.
  • Зеленский выступает за проведение второго Саммита мира в одной из стран Глобального юга и предложил его провести Индии.

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формула мираОфис президента
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