Зеленський: Якщо партнери розкривають деталі про "Томагавки", то не дуже хочуть щось давати
Президент Володимир Зеленський вважає, що оприлюднення прохання України про надання їй ракет, що містилося в закритому додатку Плану перемоги, без надання цієї допомоги свідчить про нерішучість союзників і спроби відтермінування рішення.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова Зеленського під час зустрічі з керівниками територіальних громад і районів Закарпаття
Пряма мова: "Будь-який план є сильним, коли його підтримують. Якщо ти хочеш публічно сказати якісь деталі закритих додатків, які є в плані, що стосуються, наприклад, ракет, які ми просили в наших партнерів, то ти спочатку скажи, що я даю, а потім розказуй усім, що там у додатку. Тому що, коли хтось із партнерів спочатку каже, що в додатку, це говорить про те, що він не дуже хоче щось давати, у такий спосіб відтерміновує рішення".
Деталі: Зеленський також заявив, що партнери почали деякі меседжі з Плану перемоги "давати в інформаційному просторі за кордоном".
"Я, чесно кажучи, не дуже це підтримую", - сказав він.
Передісторія:
- Зеленський 30 жовтня підтвердив, що Україна у Плані перемоги просила надати їй далекобійне озброєння, зокрема, далекобійні крилаті ракети Tomahawk. Але це була конфіденційна інформація між Україною і Білим домом.
- Американські журналісти довідались, що у рамках непублічних деталей Плану перемоги президент України Володимир Зеленський нібито просив Вашингтон про надання далекобійних крилатих ракет Tomahawk.
- Минулого тижня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що позиція Білого дому щодо дозволу Україні на далекобійні удари вглиб РФ не змінилась, проте переговори тривають.