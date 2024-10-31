Зеленський: Якщо партнери розкривають деталі про "Томагавки", то не дуже хочуть щось давати

Президент Володимир Зеленський вважає, що оприлюднення прохання України про надання їй ракет, що містилося в закритому додатку Плану перемоги, без надання цієї допомоги свідчить про нерішучість союзників і спроби відтермінування рішення.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова Зеленського під час зустрічі з керівниками територіальних громад і районів Закарпаття

Пряма мова: "Будь-який план є сильним, коли його підтримують. Якщо ти хочеш публічно сказати якісь деталі закритих додатків, які є в плані, що стосуються, наприклад, ракет, які ми просили в наших партнерів, то ти спочатку скажи, що я даю, а потім розказуй усім, що там у додатку. Тому що, коли хтось із партнерів спочатку каже, що в додатку, це говорить про те, що він не дуже хоче щось давати, у такий спосіб відтерміновує рішення".

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Деталі: Зеленський також заявив, що партнери почали деякі меседжі з Плану перемоги "давати в інформаційному просторі за кордоном".

"Я, чесно кажучи, не дуже це підтримую", - сказав він.

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