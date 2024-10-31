Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Якщо партнери розкривають деталі про "Томагавки", то не дуже хочуть щось давати

Олександр ШумілінЧетвер, 31 жовтня 2024, 13:24
Зеленський: Якщо партнери розкривають деталі про Томагавки, то не дуже хочуть щось давати
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський вважає, що оприлюднення прохання України про надання їй ракет, що містилося в закритому додатку Плану перемоги, без надання цієї допомоги свідчить про нерішучість союзників і спроби відтермінування рішення.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова Зеленського під час зустрічі з керівниками територіальних громад і районів Закарпаття

Пряма мова: "Будь-який план є сильним, коли його підтримують. Якщо ти хочеш публічно сказати якісь деталі закритих додатків, які є в плані, що стосуються, наприклад, ракет, які ми просили в наших партнерів, то ти спочатку скажи, що я даю, а потім розказуй усім, що там у додатку. Тому що, коли хтось із партнерів спочатку каже, що в додатку, це говорить про те, що він не дуже хоче щось давати, у такий спосіб відтерміновує рішення".

Реклама:

Деталі: Зеленський також заявив, що партнери почали деякі меседжі з Плану перемоги "давати в інформаційному просторі за кордоном".

"Я, чесно кажучи, не дуже це підтримую", - сказав він.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • Зеленський 30 жовтня підтвердив, що Україна у Плані перемоги просила надати їй далекобійне озброєння, зокрема, далекобійні крилаті ракети Tomahawk. Але це була конфіденційна інформація між Україною і Білим домом.
  • Американські журналісти довідались, що у рамках непублічних деталей Плану перемоги президент України Володимир Зеленський нібито просив Вашингтон про надання далекобійних крилатих ракет Tomahawk.
  • Минулого тижня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що позиція Білого дому щодо дозволу Україні на далекобійні удари вглиб РФ не змінилась, проте переговори тривають.

зброяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент зібрав Ставку: обговорили, як боротися з навалою "Шахедів"

У "Резерв+" розпочали тестування онлайн-відстрочок: хто отримає першим

Росія затягує процес передання тіла журналістки Рощиної Україні – нардеп

Кагарлицька справа: Апеляційний суд підтвердив вирок експоліцейським, які зґвалтували жінку

документ (оновлено)Печерський суд задовольнив позов Углави до ЦПК і зобов'язав Шабуніна спростувати інформацію

У Молдові завершили підрахунок голосів: перемогла президентка Санду

Усі новини...
зброя
Дрони: від виробника – в окоп
США засудили КНДР за випробування балістичної ракети в бік Японії
Британія обіцяє щорічно виділяти 3 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України
Останні новини
21:26
фото, відеоПрезидент обговорив з главою МЗС Німеччини військову підтримку України
21:24
Литва хоче заборонити службу в армії литовцям з подвійним громадянством РФ чи Білорусі
21:22
відеоЗеленський: На Курщині вже 11 тисяч військових з Північної Кореї
21:07
футбол"Шахтар" оголосив список гравців на матч Ліги чемпіонів проти швейцарського "Янг Бойз"
20:47
Президент зібрав Ставку: обговорили, як боротися з навалою "Шахедів"
20:46
фотоУкраїна отримала від Литви пів тисячі пікапів і міношукачів
20:45
ШІ-Стартап Physical Intelligence залучив $400 млн від Безоса та OpenAI
20:21
Путін доручив учаснику війни в Україні керувати цілою областю
20:10
ЄС оцінить, чи відповідає операційна система iPad від Apple технологічним правилам блоку
20:00
Як розпізнати і підвищити шанси на одужання: в Україні стартував проєкт по боротьбі з раком
Усі новини...
Реклама:
Реклама: