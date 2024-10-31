Зеленский: Если партнеры раскрывают закрытые детали о "Томагавках", то не очень хотят что-то давать
Президент Владимир Зеленский считает, что обнародование просьбы Украины о предоставлении ей ракет, содержавшейся в закрытом приложении Плана победы, без предоставления этой помощи свидетельствует о нерешительности союзников и попытках отсрочки решения.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова Зеленского во время встречи с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья
Прямая речь: "Любой план является сильным, когда его поддерживают. Если ты хочешь публично сказать какие-то детали закрытых приложений, которые есть в плане, касающиеся, например, ракет, которые мы просили у наших партнеров, то ты сначала скажи, что я даю, а потом рассказывай всем, что там в приложении. Потому что, когда кто-то из партнеров сначала говорит, что в приложении, это говорит о том, что он не очень хочет что-то давать, таким образом откладывает решение".
Детали: Зеленский также заявил, что партнеры начали некоторые месседжи из Плана победы "давать в информационном пространстве за рубежом".
"Я, честно говоря, не очень это поддерживаю", - сказал он.
Предыстория:
- Зеленский 30 октября подтвердил, что Украина в Плане победы просила предоставить ей дальнобойное вооружение, в частности, крылатые ракеты Tomahawk. Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом.
- Американские журналисты узнали, что в рамках непубличных деталей Плана победы президент Украины Владимир Зеленский якобы просил Вашингтон о предоставлении ракет Tomahawk.
- На прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что позиция Белого дома относительно разрешения Украине на дальнобойные удары вглубь РФ не изменилась, однако переговоры продолжаются.