Зеленский: Если партнеры раскрывают закрытые детали о "Томагавках", то не очень хотят что-то давать

Президент Владимир Зеленский считает, что обнародование просьбы Украины о предоставлении ей ракет, содержавшейся в закрытом приложении Плана победы, без предоставления этой помощи свидетельствует о нерешительности союзников и попытках отсрочки решения.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова Зеленского во время встречи с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья

Прямая речь: "Любой план является сильным, когда его поддерживают. Если ты хочешь публично сказать какие-то детали закрытых приложений, которые есть в плане, касающиеся, например, ракет, которые мы просили у наших партнеров, то ты сначала скажи, что я даю, а потом рассказывай всем, что там в приложении. Потому что, когда кто-то из партнеров сначала говорит, что в приложении, это говорит о том, что он не очень хочет что-то давать, таким образом откладывает решение".

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Детали: Зеленский также заявил, что партнеры начали некоторые месседжи из Плана победы "давать в информационном пространстве за рубежом".

"Я, честно говоря, не очень это поддерживаю", - сказал он.

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