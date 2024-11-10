DeepState: Російські війська мають просування поблизу шести населених пунктів
Неділя, 10 листопада 2024, 05:09
Аналітики проєкту DeepState повідомили про нові просування російських окупантів поблизу шести населених пунктів.
Джерело: DeepState
Деталі: У ніч проти 10 листопада аналітики DeepState повідомили про просування росіян на сході України.
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Дослівно: "Ворог просунувся в Кураховому, Григорівці, біля Максимільянівки, Побєди, Новоолексіївки та Богоявленки".
Передісторія:
- У ніч проти 9 листопада аналітики DeepState повідомили, про просування окупантів поблизу семи населених пунктів Донецької та Луганської областей.
- Аналітики DeepState повідомляли, що за жовтень росіяни окупували близько 490 квадратних кілометрів українських територій і це найбільший показник за 2024 рік та за час російського контрнаступу, який триває з жовтня 2023 року.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що обстановка на фронті має тенденцію до загострення. "Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках", – повідомив Сирський.
- 1 листопада 2024 року естонська розвідка заявила, що впродовж останнього тижня російським військам вдалося окупувати близько 150 квадратних кілометрів на території Донецької області.
- За даними Генштабу ЗСУ, за останній час ворог збільшив кількість полків, бригад і дивізій та чисельність свого особового складу майже на 100 тисяч осіб. Також до 1300 км збільшилась протяжність лінії фронту. Як пояснює речник Генштабу Дмитро Лиховій, на лінії бойового зіткнення російські окупанти мають значну перевагу, іноді 5-кратну.
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