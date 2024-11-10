DeepState: Российские войска имеют продвижение вблизи шести населенных пунктов

Аналитики проекта DeepState сообщили о новых продвижениях российских оккупантов вблизи шести населенных пунктов.

Источник: DeepState

Детали: В ночь на 10 ноября аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян на востоке Украины.

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Дословно: "Враг продвинулся в Курахово, Григорьевке, у Максимильяновки, Победы, Новоалексеевки и Богоявленки".

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