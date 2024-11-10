DeepState: Российские войска имеют продвижение вблизи шести населенных пунктов
Воскресенье, 10 ноября 2024, 05:09
Аналитики проекта DeepState сообщили о новых продвижениях российских оккупантов вблизи шести населенных пунктов.
Источник: DeepState
Детали: В ночь на 10 ноября аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян на востоке Украины.
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Дословно: "Враг продвинулся в Курахово, Григорьевке, у Максимильяновки, Победы, Новоалексеевки и Богоявленки".
Предыстория:
- В ночь на 9 ноября аналитики DeepState сообщили о продвижении оккупантов вблизи семи населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.
- Аналитики DeepState сообщали, что за октябрь россияне оккупировали около 490 квадратных километров украинских территорий и это самый большой показатель за 2024 год и за время российского контрнаступления, которое продолжается с октября 2023 года.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на фронте имеет тенденцию к обострению. "Враг, используя свое численное преимущество, продолжает вести наступательные действия и сосредоточивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях", – сообщил Сырский.
- 1 ноября 2024 года эстонская разведка заявила, что в течение последней недели российским войскам удалось оккупировать около 150 квадратных километров на территории Донецкой области.
- По данным Генштаба ВСУ, за последнее время враг увеличил количество полков, бригад и дивизий и численность своего личного состава почти на 100 тысяч человек. Также до 1300 км увеличилась протяженность линии фронта. Как объясняет представитель Генштаба Дмитрий Лиховий, на линии боевого соприкосновения российские оккупанты имеют значительное преимущество, иногда 5-кратное.