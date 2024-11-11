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ISW: Страти українських військовополонених росіянами залишаються безкарними

Ольга Глущенко Понеділок, 11 листопада 2024, 03:38
ISW: Страти українських військовополонених росіянами залишаються безкарними
фото: deepstatemap

Аналізуючи повідомлення про страти українських військовополонених росіянами, експерти Інституту вивчення війни зазначають, що ці стати залишаються безкарними з боку російських польових командирів.

Джерело: ISW

Дослівно ISW: "Українські офіційні особи продовжують повідомляти про страти українських військовополонених у Росії".

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Деталі: Генеральна прокуратура України повідомила 9 листопада, що розслідує відео, на якому російські війська страчують захопленого і беззбройного українського військовослужбовця в порушення Женевської конвенції про військовополонених.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що надіслав листа до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо повідомлень про воєнний злочин.

Дослівно: "ISW вже неодноразово повідомляв про попередні відеоматеріали та звіти про страти українських військовополонених російськими військовослужбовцями, а також про більш широку тенденцію російських зловживань проти українських військовополонених на різних ділянках фронту, які, як видається, допускаються, якщо не прямо схвалюються, окремими російськими командирами і залишаються безкарними з боку російських польових командирів".

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Ключові висновки ISW за 10 листопада:

  • Українські сили завдали удару по російських складах боєприпасів у Брянській області під час широкомасштабного удару українських безпілотників по Росії в ніч з 9 на 10 листопада.
  • Українські офіційні особи продовжують повідомляти про страти українських військовополонених росіянами.
  • Нещодавно російські війська просунулися у напрямку Покровська.

ISWРосіяполоненівійна
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