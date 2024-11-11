ISW: Страти українських військовополонених росіянами залишаються безкарними
Аналізуючи повідомлення про страти українських військовополонених росіянами, експерти Інституту вивчення війни зазначають, що ці стати залишаються безкарними з боку російських польових командирів.
Джерело: ISW
Дослівно ISW: "Українські офіційні особи продовжують повідомляти про страти українських військовополонених у Росії".
Деталі: Генеральна прокуратура України повідомила 9 листопада, що розслідує відео, на якому російські війська страчують захопленого і беззбройного українського військовослужбовця в порушення Женевської конвенції про військовополонених.
Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що надіслав листа до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо повідомлень про воєнний злочин.
Дослівно: "ISW вже неодноразово повідомляв про попередні відеоматеріали та звіти про страти українських військовополонених російськими військовослужбовцями, а також про більш широку тенденцію російських зловживань проти українських військовополонених на різних ділянках фронту, які, як видається, допускаються, якщо не прямо схвалюються, окремими російськими командирами і залишаються безкарними з боку російських польових командирів".
Ключові висновки ISW за 10 листопада:
- Українські сили завдали удару по російських складах боєприпасів у Брянській області під час широкомасштабного удару українських безпілотників по Росії в ніч з 9 на 10 листопада.
- Українські офіційні особи продовжують повідомляти про страти українських військовополонених росіянами.
- Нещодавно російські війська просунулися у напрямку Покровська.