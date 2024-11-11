ISW: Казни украинских военнопленных россиянами остаются безнаказанными

Анализируя сообщения о казнях украинских военнопленных россиянами, эксперты Института изучения войны отмечают, что эти стати остаются безнаказанными со стороны российских полевых командиров.

Источник ISW

Дословно ISW: "Украинские официальные лица продолжают сообщать о казнях украинских военнопленных в России".

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Детали Генеральная прокуратура Украины сообщила 9 ноября, что расследует видео, на котором российские войска казнят захваченного и безоружного украинского военнослужащего в нарушение Женевской конвенции о военнопленных.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что направил письмо в Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста относительно сообщений о военном преступлении.

Дословно: "ISW уже неоднократно сообщал о предыдущих видеоматериалах и отчетах о казнях украинских военнопленных российскими военнослужащими, а также о более широкой тенденции российских злоупотреблений против украинских военнопленных на различных участках фронта, которые, как представляется, допускаются, если не прямо одобряются, отдельными российскими командирами и остаются безнаказанными со стороны российских полевых командиров".

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Ключевые выводы ISW за 10 ноября: