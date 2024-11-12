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Росія знову випустила по Україні понад сотню дронів: ППО збила 46 БпЛА

Валентина РоманенкоВівторок, 12 листопада 2024, 11:26
Росія знову випустила по Україні понад сотню дронів: ППО збила 46 БпЛА
ілюстративне фото Нацгвардії

В ніч на вівторок 12 листопада російський агресор завдав ракетно-бомбових ударів та випустив 110 безпілотників по Україні: 46 із них знищила ППО, 60 було локаційно втрачено, 2 полетіли в Білорусь.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Деталі: В ніч на 12 листопада (із 21.00 понеділка) противник завдав удару по Харкову зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області РФ, атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Курської області РФ по Чернігівщині, вдарив керованими авіабомбами по Сумщині та Харківщині, а також 110-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ – РФ.

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Станом на 11.00 підтверджено збиття 46-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

60 ворожих безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах України, два російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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Що передувало: В ніч на неділю 10 листопада Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів - 145, протиповітряна оборона знищила 62 ворожих БпЛА, 67 безпілотників локаційно втрачені, 10 – залетіли на територію Молдови, Білорусі та РФ.

Передісторія:

  • 5 жовтня представник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді" зазначив, що російські окупаційні війська дедалі частіше, крім "Шахедів", використовують дрони невстановленого типу, які часто підпадають під вплив українських засобів радіоелектронної боротьби та падають на землю, не завдавши шкоди.
  • Протягом жовтня 2024 року Росія застосувала проти України понад 2000 БПЛА, приблизно половина з цих безпілотників, за даними розвідки, були приманками або фальш-цілями, якими ворог намагається відволікти увагу та перевантажити українську ППО.

ШахедбезпілотникиППОПовітряні сили ЗСУ
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