Росія знову випустила по Україні понад сотню дронів: ППО збила 46 БпЛА

В ніч на вівторок 12 листопада російський агресор завдав ракетно-бомбових ударів та випустив 110 безпілотників по Україні: 46 із них знищила ППО, 60 було локаційно втрачено, 2 полетіли в Білорусь.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Деталі: В ніч на 12 листопада (із 21.00 понеділка) противник завдав удару по Харкову зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області РФ, атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Курської області РФ по Чернігівщині, вдарив керованими авіабомбами по Сумщині та Харківщині, а також 110-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ – РФ.

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Станом на 11.00 підтверджено збиття 46-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

60 ворожих безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах України, два російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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Що передувало: В ніч на неділю 10 листопада Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів - 145, протиповітряна оборона знищила 62 ворожих БпЛА, 67 безпілотників локаційно втрачені, 10 – залетіли на територію Молдови, Білорусі та РФ.

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