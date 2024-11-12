Россия снова выпустила по Украине более сотни дронов: ПВО сбила 46 БпЛА

В ночь на вторник 12 ноября российский агрессор нанес ракетно-бомбовые удары и выпустил 110 беспилотников по Украине: 46 из них уничтожила ПВО, 60 были локационно потеряны, 2 улетели в Беларусь.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: В ночь на 12 ноября (с 21.00 понедельника) противник нанес удар по Харькову зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области РФ, атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Курской области РФ по Черниговщине, ударил управляемыми авиабомбами по Сумщине и Харьковщине, а также 110-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Брянск - РФ.

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По состоянию на 11.00 подтверждено сбитие 46-ти БПЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.

60 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, два российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси.

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

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Что предшествовало: В ночь на воскресенье 10 ноября Россия запустила по Украине рекордное количество дронов - 145, противовоздушная оборона уничтожила 62 вражеских БПЛА, 67 беспилотников были локационно потеряны, 10 - залетели на территорию Молдовы, Беларуси и РФ.

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