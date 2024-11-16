Охоронець Тищенка визнав провину й зобов'язався свідчити проти нардепа

Охоронець нардепа Миколи Тищенка, Костянтин Цубера, визнав свою провину у нападі на військового у Дніпрі й погодився свідчити проти депутата, за це охоронця звільнили від відбування покарання.

Джерело: Суспільне з посиланням на рішення суду від 13 листопада

Деталі: Відповідно до постанови, Цубера зізнався у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою (частина 2 статті 146 Кримінального кодексу України) та катуванні (частина 2 статті 127) і розповів про обставини нападу на військового.

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7 листопада обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором і зобов’язався свідчити проти всіх причетних до злочину, зокрема нардепа Тищенка.

Вирок Цубері передбачав п’ять років позбавлення волі. Однак завдяки угоді суд звільнив охоронця від відбування покарання і призначив іспитовий термін у два роки: якщо чоловік протягом цього часу не скоїть нового кримінального правопорушення, його не ув’язнять.

Крім того, він має періодично з’являтися для реєстрації до органу нагляду, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження. Охоронця випустили з СІЗО, стягнувши на користь держави витрати на проведення судових експертиз у розмірі 6058 гривень.

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