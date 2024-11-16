Охоронець Тищенка визнав провину й зобов'язався свідчити проти нардепа
Охоронець нардепа Миколи Тищенка, Костянтин Цубера, визнав свою провину у нападі на військового у Дніпрі й погодився свідчити проти депутата, за це охоронця звільнили від відбування покарання.
Джерело: Суспільне з посиланням на рішення суду від 13 листопада
Деталі: Відповідно до постанови, Цубера зізнався у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою (частина 2 статті 146 Кримінального кодексу України) та катуванні (частина 2 статті 127) і розповів про обставини нападу на військового.
7 листопада обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором і зобов’язався свідчити проти всіх причетних до злочину, зокрема нардепа Тищенка.
Вирок Цубері передбачав п’ять років позбавлення волі. Однак завдяки угоді суд звільнив охоронця від відбування покарання і призначив іспитовий термін у два роки: якщо чоловік протягом цього часу не скоїть нового кримінального правопорушення, його не ув’язнять.
Крім того, він має періодично з’являтися для реєстрації до органу нагляду, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження. Охоронця випустили з СІЗО, стягнувши на користь держави витрати на проведення судових експертиз у розмірі 6058 гривень.
Передісторія:
- Правоохоронці 25 червня повідомили про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом подій у місті Дніпро.
- У Дніпрі 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався. У поліції Дніпропетровської області підтвердили, що за фактом конфлікту у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.
- Печерський районний суд Києва 25 червня обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку. За рішенням суду Тищенко має перебувати під цілодобовим домашнім арештом, носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.
- Після закінчення судового засідання спалахнув скандал, оскільки Тищенка після обрання запобіжного заходу побачили у пʼятизірковому готелі Києва Hyatt. Правоохоронці одягли електронний браслет нардепу лише о 22:30. До того Тищенко вільно пересувався містом.
- 12 листопада Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для Тищенка.