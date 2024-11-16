Охранник Тищенко признал вину и обязался свидетельствовать против нардепа

Охранник нардепа Николая Тищенко, Константин Цубера, признал свою вину в нападении на военного в Днепре и согласился свидетельствовать против депутата, за это охранника освободили от отбывания наказания.

Источник: Суспільне со ссылкой на решение суда от 13 ноября

Детали: Согласно постановлению, Цубера признался в незаконном лишении свободы человека, совершенном по предварительному сговору (часть 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины) и пытках (часть 2 статьи 127) и рассказал об обстоятельствах нападения на военного.

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7 ноября обвиняемый заключил соглашение о признании виновности с прокурором и обязался свидетельствовать против всех причастных к преступлению, в том числе нардепа Тищенко.

Приговор Цубере предусматривал пять лет лишения свободы. Однако благодаря соглашению суд освободил охранника от отбывания наказания и назначил испытательный срок в два года: если мужчина в течение этого времени не совершит нового уголовного преступления, его не посадят.

Кроме того, он должен периодически появляться для регистрации в орган надзора, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без согласования. Охранника выпустили из СИЗО, взыскав в пользу государства расходы на проведение судебных экспертиз в размере 6058 гривен.

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