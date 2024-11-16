Охранник Тищенко признал вину и обязался свидетельствовать против нардепа
Охранник нардепа Николая Тищенко, Константин Цубера, признал свою вину в нападении на военного в Днепре и согласился свидетельствовать против депутата, за это охранника освободили от отбывания наказания.
Источник: Суспільне со ссылкой на решение суда от 13 ноября
Детали: Согласно постановлению, Цубера признался в незаконном лишении свободы человека, совершенном по предварительному сговору (часть 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины) и пытках (часть 2 статьи 127) и рассказал об обстоятельствах нападения на военного.
7 ноября обвиняемый заключил соглашение о признании виновности с прокурором и обязался свидетельствовать против всех причастных к преступлению, в том числе нардепа Тищенко.
Приговор Цубере предусматривал пять лет лишения свободы. Однако благодаря соглашению суд освободил охранника от отбывания наказания и назначил испытательный срок в два года: если мужчина в течение этого времени не совершит нового уголовного преступления, его не посадят.
Кроме того, он должен периодически появляться для регистрации в орган надзора, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без согласования. Охранника выпустили из СИЗО, взыскав в пользу государства расходы на проведение судебных экспертиз в размере 6058 гривен.
Предыстория:
- Правоохранители 25 июня сообщили о подозрении народному депутату Николаю Тищенко по факту событий в городе Днепр.
- В Днепре 20 июня группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил. В полиции Днепропетровской области подтвердили, что по факту конфликта в центре Днепра открыли два уголовных производства.
- Печерский районный суд Киева 25 июня избрал меру пресечения нардепу Николаю Тищенко. По решению суда Тищенко должен находиться под круглосуточным домашним арестом, носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.
- После окончания судебного заседания разгорелся скандал, поскольку Тищенко после избрания меры пресечения заметили в пятизвездочном отеле Киева Hyatt. Правоохранители надели электронный браслет нардепу только в 22:30. До этого Тищенко свободно передвигался по городу.
- 12 ноября Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для Тищенко.