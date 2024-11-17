Зеленський про дозвіл на удари по РФ: Ракети самі за себе скажуть

Президент Володимир Зеленський, коментуючи інформацію ЗМІ про наданий США, Британією та Францією дозвіл на застосування далекобійних ракет по території Росії, заявив, що "ракети самі за себе скажуть".

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "План посилення України – це План перемоги, який я представив партнерам. Одним із головних пунктів є далекобійність для нашої армії.

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Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов’язково".

Що передувало: Перед цим американське видання The New York Times повідомило, що Байден вперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети ATACMS для удару по території Росії. За словами джерел видання, зброя, ймовірно, буде спочатку використана проти російських і північнокорейських військ у Курській області.

За даними британського агентства Reuters, Україна планує завдати ударів по території РФ за допомогою американських далекобійних ракет уже найближчими днями.

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За даними французького видання Le Figaro, Франція та Британія слідом за США дозволили Україні використовувати свої далекобійні ракети SCALP/Storm Shadow для ударів по території Росії.