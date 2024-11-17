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Зеленский о разрешении на удары по РФ: Ракеты сами за себя скажут

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 ноября 2024, 22:33
Зеленский о разрешении на удары по РФ: Ракеты сами за себя скажут
Владимир Зеленский, фото AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский, комментируя информацию СМИ о предоставленном США, Британией и Францией разрешении на применение дальнобойных ракет по территории России, заявил, что "ракеты сами за себя скажут".

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "План усиления Украины – это План победы, который я представил партнерам. Одним из главных пунктов является дальнобойность для нашей армии.

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Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно".

Что предшествовало: Перед этим американское издание The New York Times сообщило, что Байден впервые разрешил украинским военным использовать дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории России. По словам источников издания, оружие, вероятно, будет сначала использовано против российских и северокорейских войск в Курской области.

По данным британского агентства Reuters, Украина планирует нанести удары по территории РФ с помощью американских дальнобойных ракет уже в ближайшие дни.

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По данным французского издания Le Figaro, Франция и Британия вслед за США разрешили Украине использовать свои дальнобойные ракеты SCALP/Storm Shadow для ударов по территории России.

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