У Києві та низці областей лунала тривога через загрозу ракетних ударів
Середа, 20 листопада 2024, 14:21
Влада оголошувала повітряну тривогу у Києві і 10 областях. Небезпека тривала 30 хвилин.
Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "Київська, Житомирська, Вінницька, Черкаська області – ракетна небезпека!".
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Деталі: Влада закликає мешканців спуститися в укриття.
Оновлено: О 14:20 Повітряні сили повідомили про відбій загрози. Небезпека тривала пів години.
Передісторія:
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- Раніше Сполучені Штати повідомили, що вирішили закрити своє посольство у Києві 20 листопада, оскільки отримали інформацію про загрозу великої повітряної атаки з боку РФ цього дня. У дипмісії підкреслили, що закриття Посольства США у Києві 20 листопада пов’язане з загрозою комбінованого російського удару з використанням дронів та ракет, про загрозу ядерного удару наразі не йдеться.
- Посольство Іспанії та Італії у Києві також повідомили, що тимчасово припинили роботу в столиці після отримання "конкретної" інформації про загрозу масштабного авіаудару 20 листопада.