Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві та низці областей лунала тривога через загрозу ракетних ударів

Ірина БалачукСереда, 20 листопада 2024, 14:21
У Києві та низці областей лунала тривога через загрозу ракетних ударів
Скриншот з map.ukrainealarm.com

Влада оголошувала повітряну тривогу у Києві і 10 областях. Небезпека тривала 30 хвилин.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram  

Дослівно ПС: "Київська, Житомирська, Вінницька, Черкаська області – ракетна небезпека!".

Реклама:

Деталі: Влада закликає мешканців спуститися в укриття.

Оновлено: О 14:20 Повітряні сили повідомили про відбій загрози. Небезпека тривала пів години.

Передісторія:

РЕКЛАМА:

повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія наростила темпи просування і не полишає намірів захопити всю Донеччину – ISW

Військові КНДР вже брали участь у боях проти ЗСУ на Курщині – Генштаб

The Economist: Біля Запоріжжя будують фортифікації в очікуванні наступу РФ

Польські фермери припинили блокувати кордон із Україною

У понеділок відключення електроенергії діятимуть 6 годин

Вибухівки та "розтяжки": поліція фіксує диверсії проти співробітників – джерело

Усі новини...
повітряна тривога
Російська армія з вечора атакує Україну ударними безпілотниками
Ракетна небезпека: по всій країні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К
Росія атакувала Україну крилатими ракетами
Останні новини
06:03
Формула-1Ферстаппен зізнався, що думав про перехід з Red Bull до Mercedes
05:22
Росія наростила темпи просування і не полишає намірів захопити всю Донеччину – ISW
04:32
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну ударними БпЛА з різних напрямків
04:30
Ворог атакував 12 громад Сумщини, в області за добу – близько 200 вибухів
03:52
Француз Ноель виграв другий поспіль гірськолижний слалом на Кубку світу
03:16
Військові КНДР вже брали участь у боях проти ЗСУ на Курщині – Генштаб
02:14
відеоЧерез атаку безпілотників на підприємстві російської Калуги виникла пожежа – губернатор
02:02
лижіЗірковий австрійський стрибун пропустить весь сезон через травму коліна
01:44
Росіяни окупували Катеринівку та Юріївку на Донеччині – DeepState
00:58
оновленоЧерез атаку росіян у Запоріжжі постраждала дівчина, пошкоджений інфраструктурний об’єкт
Усі новини...
Реклама:
Реклама: