В Киеве и ряде областей звучала тревога из-за угрозы ракетных ударов
Среда, 20 ноября 2024, 14:21
Власти объявляли воздушную тревогу в Киеве и 10 областях. Опасность продолжалась 30 минут.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Киевская, Житомирская, Винницкая, Черкасская области – ракетная опасность!".
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Детали: Власти призывают жителей спуститься в укрытие.
Через несколько минут тревога распространилась также на Черниговскую, Сумскую и Полтавскую области.
Обновлено: В 14:20 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы. Опасность продолжалась полчаса.
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Предыстория:
- Ранее Соединенные Штаты сообщили, что решили закрыть свое посольство в Киеве 20 ноября, поскольку получили информацию об угрозе крупной воздушной атаки со стороны РФ в этот день. В дипмиссии подчеркнули, что закрытие Посольства США в Киеве 20 ноября связано с угрозой комбинированного российского удара с использованием дронов и ракет, об угрозе ядерного удара речь пока не идет.
- Посольство Испании и Италии в Киеве также сообщили, что временно прекратили работу в столице после получения "конкретной" информации об угрозе масштабного авиаудара 20 ноября.