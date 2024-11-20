В Киеве и ряде областей звучала тревога из-за угрозы ракетных ударов

Власти объявляли воздушную тревогу в Киеве и 10 областях. Опасность продолжалась 30 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Киевская, Житомирская, Винницкая, Черкасская области – ракетная опасность!".

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Детали: Власти призывают жителей спуститься в укрытие.

Через несколько минут тревога распространилась также на Черниговскую, Сумскую и Полтавскую области.

Обновлено: В 14:20 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы. Опасность продолжалась полчаса.

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