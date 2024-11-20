Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве и ряде областей звучала тревога из-за угрозы ракетных ударов

Ирина БалачукСреда, 20 ноября 2024, 14:21
В Киеве и ряде областей звучала тревога из-за угрозы ракетных ударов
Скриншот с map.ukrainealarm.com

Власти объявляли воздушную тревогу в Киеве и 10 областях. Опасность продолжалась 30 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Киевская, Житомирская, Винницкая, Черкасская области – ракетная опасность!".

Реклама:

Детали: Власти призывают жителей спуститься в укрытие.

Через несколько минут тревога распространилась также на Черниговскую, Сумскую и Полтавскую области.

Обновлено: В 14:20 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы. Опасность продолжалась полчаса.

РЕКЛАМА:

Предыстория: 

воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ПВО сбила восемь российских беспилотников

Лидер Северной Кореи пообещал России свою непоколебимую поддержку в войне против Украины – СМИ

Российских учителей научат прививать "русскую идентичность" детям из Украины – росСМИ

Военного Гнездилова, который публично ушел в "самоволку", оставили под стражей

Генштаб: На фронте состоялось 172 боя, напряженно на трех направлениях

видеоЗеленский назначил боевого командира заместителем Ермака

Все новости...
воздушная тревога
Российская армия с вечера атакует Украину ударными беспилотниками
Ракетная опасность: по всей стране объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К
Россия атаковала Украину крылатыми ракетами
Последние новости
10:41
Президент Грузии обратилась к грузинам за рубежом: Пришло время выразить свою позицию
10:27
Воины ГУР поразили еще три РЛС в Крыму
10:06
Польша просит у ЕС финпомощь в связи с сентябрьскими наводнениями
09:59
Женская сборная Украины проиграла Германии в первом туре на ЧЕ-2024 по гандболу
09:45
ПВО сбила восемь российских беспилотников
09:25
Выборы в Ирландии: Оппозиция выигрывает, но две правительственные партии вместе сохраняют преимущество
09:08
В Дагестане сообщили об атаке БПЛА, аэропорт закрыли
09:03
В Кении нашли следы двух разных родственников современных людей: они сосуществовали 1,5 млн лет назад
08:56
колонкаВ ожидании рекорда Микаэлы Шиффрин
08:46
МВД Грузии: На протестах задержаны более 100 человек
Все новости...
Реклама:
Реклама: