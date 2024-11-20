Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Панічні повідомлення та нагнітання допомагають тільки Росії

Тетяна ОлійникСереда, 20 листопада 2024, 20:16
Зеленський: Панічні повідомлення та нагнітання допомагають тільки Росії
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Президент України Володимир Зеленський закликав українців завжди звертати увагу на повітряну тривогу, адже Росія так само божевільна зараз, як і на початку повномасштабного вторгнення.

Джерело: звернення Зеленського 20 листопада

Пряма мова: "Сьогодні було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку. Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час. Завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. У нас такий сусід – божевільний. Сьогодні, у 1001-й день повномасштабної війни, Росія так само божевільна, як і в 1000-й день, і 24 лютого. Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, – усе це тільки Росії ж і допомагає". 

Реклама:

Деталі: Глава держави закликав допомагати армії і дбати про те, щоб ніхто не міг використати ваші емоції у своїх власних інтересах".

Що передувало

РЕКЛАМА:

Зеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Херсоні через російські дрони в суботу загинули двоє й поранено трьох цивільних

Сирійська влада оголосила про виведення військ із Алеппо після атаки повстанців

Шольц розкритикував ідею ультиматуму Путіну щодо Taurus: Не можна грати в "російську рулетку"

фотоТуск показав "Східний щит" на кордоні з РФ, який згодом побудують біля України та Білорусі

відеоУ Грузії повідомляють про побиття мітингувальників силовиками

ППО збила вісім російських безпілотників

Усі новини...
Зеленський
Новий пакет допомоги та рух до ЄС: Зеленський поговорив із Туском
Зеленський: Путін слабший за США, які мають силу і владу, щоб закінчити війну
Зеленський про Трампа: Я розумію лише прямі контакти, а команди "налагодять процеси"
Останні новини
19:14
В оточенні Трампа кажуть, що він хоче досягти припинення вогню в Газі до інавгурації
19:05
Більша частина Рівного залишилася без світла через аварію
18:52
У перший день зими Україну вкриє туман
18:31
Протестувальники прийшли під будівлю парламенту Грузії
18:22
У неділю відключення електроенергії будуть меншими
18:12
У МОН заявили, що враховуватимуть частку "бюджетників" під час скорочення мережі університетів
18:08
У Херсоні через російські дрони в суботу загинули двоє й поранено трьох цивільних
17:42
Росія скасувала заборону на експорт бензину для виробників
17:34
боксКличко не збирався битися з Дюбуа
17:31
У Тбілісі поновилися протести: вимагають надати ефірний час мітингувальникам
Усі новини...
Реклама:
Реклама: