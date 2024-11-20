Зеленський: Панічні повідомлення та нагнітання допомагають тільки Росії
Президент України Володимир Зеленський закликав українців завжди звертати увагу на повітряну тривогу, адже Росія так само божевільна зараз, як і на початку повномасштабного вторгнення.
Джерело: звернення Зеленського 20 листопада
Пряма мова: "Сьогодні було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку. Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час. Завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. У нас такий сусід – божевільний. Сьогодні, у 1001-й день повномасштабної війни, Росія так само божевільна, як і в 1000-й день, і 24 лютого. Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, – усе це тільки Росії ж і допомагає".
Деталі: Глава держави закликав допомагати армії і дбати про те, щоб ніхто не міг використати ваші емоції у своїх власних інтересах".
Що передувало:
- Раніше Сполучені Штати повідомили, що вирішили закрити своє посольство у Києві 20 листопада, оскільки отримали інформацію про загрозу великої повітряної атаки з боку РФ цього дня. У дипмісії підкреслили, що закриття Посольства США у Києві 20 листопада пов’язане з загрозою комбінованого російського удару з використанням дронів та ракет, про загрозу ядерного удару наразі не йдеться.
- Посольство Іспанії та Італії у Києві також повідомили, що тимчасово припинили роботу в столиці після отримання "конкретної" інформації про загрозу масштабного авіаудару 20 листопада.
- Влада оголошувала повітряну тривогу у Києві і 10 областях. Небезпека тривала 30 хвилин.