Зеленський: Панічні повідомлення та нагнітання допомагають тільки Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав українців завжди звертати увагу на повітряну тривогу, адже Росія так само божевільна зараз, як і на початку повномасштабного вторгнення.

Джерело: звернення Зеленського 20 листопада

Пряма мова: "Сьогодні було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку. Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час. Завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. У нас такий сусід – божевільний. Сьогодні, у 1001-й день повномасштабної війни, Росія так само божевільна, як і в 1000-й день, і 24 лютого. Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, – усе це тільки Росії ж і допомагає".

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Деталі: Глава держави закликав допомагати армії і дбати про те, щоб ніхто не міг використати ваші емоції у своїх власних інтересах".

Що передувало: