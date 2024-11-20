Зеленский: Панические сообщения и нагнетание помогают только России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев всегда обращать внимание на воздушную тревогу, ведь Россия так же безумна сейчас, как и в начале полномасштабного вторжения.
Источник: обращение Зеленского 20 ноября
Прямая речь: "Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. Хотя сколько жестоких и подлых ударов России мы уже прошли за это время. Всегда надо обращать внимание на воздушную тревогу. У нас такой сосед - сумасшедший. Сегодня, в 1001-й день полномасштабной войны, Россия так же безумна, как и в 1000-й день, и 24 февраля. Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то панические сообщения, которые пересылали, - все это только России же и помогает".
Детали: Глава государства призвал помогать армии и заботиться о том, чтобы никто не мог использовать ваши эмоции в своих собственных интересах".
Что предшествовало:
- Ранее Соединенные Штаты сообщили, что решили закрыть свое посольство в Киеве 20 ноября, поскольку получили информацию об угрозе крупной воздушной атаки со стороны РФ в этот день. В дипмиссии подчеркнули, что закрытие Посольства США в Киеве 20 ноября связано с угрозой комбинированного российского удара с использованием дронов и ракет, об угрозе ядерного удара речь пока не идет.
- Посольство Испании и Италии в Киеве также сообщили, что временно прекратили работу в столице после получения "конкретной" информации об угрозе масштабного авиаудара 20 ноября.
- Власти объявляли воздушную тревогу в Киеве и 10 областях. Опасность продолжалась 30 минут.