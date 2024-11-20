Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Панические сообщения и нагнетание помогают только России

Татьяна ОлейникСреда, 20 ноября 2024, 20:16
Зеленский: Панические сообщения и нагнетание помогают только России
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев всегда обращать внимание на воздушную тревогу, ведь Россия так же безумна сейчас, как и в начале полномасштабного вторжения.

Источник: обращение Зеленского 20 ноября

Прямая речь: "Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. Хотя сколько жестоких и подлых ударов России мы уже прошли за это время. Всегда надо обращать внимание на воздушную тревогу. У нас такой сосед - сумасшедший. Сегодня, в 1001-й день полномасштабной войны, Россия так же безумна, как и в 1000-й день, и 24 февраля. Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то панические сообщения, которые пересылали, - все это только России же и помогает".

Реклама:

Детали: Глава государства призвал помогать армии и заботиться о том, чтобы никто не мог использовать ваши эмоции в своих собственных интересах".

Что предшествовало: 

РЕКЛАМА:

Зеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нефть отреагировала на новости о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой"

Правоохранители проверяют инвалидность от МСЭК в отношении 1695 должностных лиц

фотоСМИ: Украина впервые ударила ракетами ATACMS по российскому аэродрому

фото, дополненоОккупанты ударили по Одессе: 11 пострадавших, повреждены дома

Нардеп опроверг свое же заявление о тысячах переселенцев, которые возвращаются на ВОТ

обновлено, фото, видео Россияне ударили по Харькову – вспыхнул пожар, 23 пострадавших

Все новости...
Зеленский
Новый пакет помощи и движение в ЕС: Зеленский поговорил с Туском
Зеленский: Путин слабее США, которые имеют силу и власть, чтобы закончить войну
Зеленский о Трампе: Я понимаю только прямые контакты, а команды "наладят процессы"
Последние новости
18:26
Зеленский провел Ставку: для защиты энергообъектов эшелонируют ПВО
18:18
Нефть отреагировала на новости о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой"
18:10
Reuters: Австрия конфисковала российский газ на 230 млн евро
17:54
Россия в пять раз сокращает инвестиции в крупнейшие железнодорожные проекты
17:52
теннисИталия защитила статус чемпиона Кубка Дэвиса, обыграв в финале Нидерланды
17:42
Работники одесского ТЦК вымогали деньги у мужчин на блокпостах – ГБР
17:40
Повторят ли успех "Барбенгеймера"? Выход в прокат "Гладиатора ІІ" и "Чародейки" породил новый мем
17:23
Подсчет голосов после первого тура выборов президента Румынии принес неожиданный результат
17:10
Украина хочет значительно увеличить пропускную способность западной границы до 2030 года
17:00
Правоохранители проверяют инвалидность от МСЭК в отношении 1695 должностных лиц
Все новости...
Реклама:
Реклама: