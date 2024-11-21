Захаровій на брифінгу в МЗС РФ зателефонували і веліли мовчати про удар міжконтинентальною балістикою по Дніпру
Офіційній представниці МЗС РФ Марії Захаровій під час брифінгу для преси 21 листопада зателефонували і попросили не коментувати заяви про міжконтинентальну балістичну ракету РФ, випущену по Україні.
Джерело: російська сулжба ВВС, Захарова в коментарі пропагандистському виданню "РИА Новости"
Деталі: У четвер Захарова проводила традиційний брифінг для преси і під час нього відповіла на телефонний дзвінок, зміст якого став відомий завдяки увімкненим мікрофонам: невідомий абонент сказав їй не коментувати повідомлення про застосування проти України міжконтинентальної балістичної ракети.
Ракета без ядерного заряду була випущена по місту Дніпру. Ніхто з офіційних представників Росії, зокрема й Захарова, це досі не коментував.
Захарова посеред брифінгу, який транслювався в прямому ефірі в соцмережах і російських державних ЗМІ, відповіла на дзвінок мобільним телефоном, причому зміст розмови було чутно всім. Вона ніяк не пояснила, що сталося на очах у цієї широкої аудиторії, і продовжила брифінг.
Цей момент виклали в соцмережі.
"РИА Новости" взяли коментар у Захарової, представниця МЗС РФ заявила, що жодної інтриги в цій ситуації немає.
Пряма мова: "Перед брифінгом були запитання у зв'язку із суперечливими матеріалами в інтернеті... Уточнила в експертів, чи наша ця тема. Відповідь надійшла під час брифінгу - МЗС не коментує. Тож інтриги ніякої немає".
Передісторія:
- Вранці 21 листопада російські окупанти атакували Дніпро – пошкодили промислове підприємство, реабілітаційний центр, житлові будинки та гаражі; внаслідок удару постраждали 2 людини.
- Пізніше Повітряні сили повідомили, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни вперше вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою. За даними джерел УП, це була ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.
Знати більше: Російський удар по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубеж". Що про неї відомо