Захаровій на брифінгу в МЗС РФ зателефонували і веліли мовчати про удар міжконтинентальною балістикою по Дніпру

Офіційній представниці МЗС РФ Марії Захаровій під час брифінгу для преси 21 листопада зателефонували і попросили не коментувати заяви про міжконтинентальну балістичну ракету РФ, випущену по Україні.

Джерело: російська сулжба ВВС, Захарова в коментарі пропагандистському виданню "РИА Новости"

Деталі: У четвер Захарова проводила традиційний брифінг для преси і під час нього відповіла на телефонний дзвінок, зміст якого став відомий завдяки увімкненим мікрофонам: невідомий абонент сказав їй не коментувати повідомлення про застосування проти України міжконтинентальної балістичної ракети.

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Ракета без ядерного заряду була випущена по місту Дніпру. Ніхто з офіційних представників Росії, зокрема й Захарова, це досі не коментував.

Захарова посеред брифінгу, який транслювався в прямому ефірі в соцмережах і російських державних ЗМІ, відповіла на дзвінок мобільним телефоном, причому зміст розмови було чутно всім. Вона ніяк не пояснила, що сталося на очах у цієї широкої аудиторії, і продовжила брифінг.

Цей момент виклали в соцмережі.

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"РИА Новости" взяли коментар у Захарової, представниця МЗС РФ заявила, що жодної інтриги в цій ситуації немає.

Пряма мова: "Перед брифінгом були запитання у зв'язку із суперечливими матеріалами в інтернеті... Уточнила в експертів, чи наша ця тема. Відповідь надійшла під час брифінгу - МЗС не коментує. Тож інтриги ніякої немає".

Передісторія:

Вранці 21 листопада російські окупанти атакували Дніпро – пошкодили промислове підприємство, реабілітаційний центр, житлові будинки та гаражі; внаслідок удару постраждали 2 людини.

Пізніше Повітряні сили повідомили, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни вперше вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою. За даними джерел УП, це була ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Знати більше: Російський удар по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубеж". Що про неї відомо