Захаровой на брифинге в МИД РФ позвонили и велели молчать об ударе межконтинентальной баллистикой по Днепру

Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой во время брифинга для прессы 21 ноября позвонили и попросили не комментировать заявления о межконтинентальной баллистической ракете РФ, выпущенной по Украине.

Источник: русская сулжба ВВС, Захарова в комментарии пропагандистскому изданию "РИА Новости"



Детали: В четверг Захарова проводила традиционный брифинг для прессы и во время него ответила на телефонный звонок, содержание которого стало известно благодаря включенным микрофонам: неизвестный абонент сказал ей не комментировать сообщения о применении против Украины межконтинентальной баллистической ракеты.



Ракета без ядерного заряда была выпущена по городу Днепру. Никто из официальных представителей России, в том числе Захарова, это до сих пор не комментировал.



Захарова посреди брифинга, который транслировался в прямом эфире в соцсетях и российских государственных СМИ, ответила на звонок по мобильному телефону, причем содержание разговора было слышно всем. Она никак не объяснила, что произошло на глазах у этой широкой аудитории, и продолжила брифинг.



Этот момент выложили в соцсети российские государственные СМИ.

"РИА Новости" взяли комментарий у Захаровой, представительница МИД РФ заявила, что никакой интриги в этой ситуации нет.

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Прямая речь: "Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете... Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришел в ходе брифинга - МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет".

Предыстория:

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Утром 21 ноября российские оккупанты атаковали Днепр – повредили промышленное предприятие, реабилитационный центр, жилые дома и гаражи; в результате удара пострадали 2 человека.

Позже Воздушные силы сообщили, что во время утренней атаки на Днепр россияне впервые ударили межконтитентальной баллистической ракетой. По данным источников УП, это была ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

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