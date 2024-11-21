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Захаровой на брифинге в МИД РФ позвонили и велели молчать об ударе межконтинентальной баллистикой по Днепру

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 ноября 2024, 14:01
Захаровой на брифинге в МИД РФ позвонили и велели молчать об ударе межконтинентальной баллистикой по Днепру
Фото: Getty Images

Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой во время брифинга для прессы 21 ноября позвонили и попросили не комментировать заявления о межконтинентальной баллистической ракете РФ, выпущенной по Украине.

Источник: русская сулжба ВВС, Захарова в комментарии пропагандистскому изданию "РИА Новости"

Детали: В четверг Захарова проводила традиционный брифинг для прессы и во время него ответила на телефонный звонок, содержание которого стало известно благодаря включенным микрофонам: неизвестный абонент сказал ей не комментировать сообщения о применении против Украины межконтинентальной баллистической ракеты.

Ракета без ядерного заряда была выпущена по городу Днепру. Никто из официальных представителей России, в том числе Захарова, это до сих пор не комментировал.

Захарова посреди брифинга, который транслировался в прямом эфире в соцсетях и российских государственных СМИ, ответила на звонок по мобильному телефону, причем содержание разговора было слышно всем. Она никак не объяснила, что произошло на глазах у этой широкой аудитории, и продолжила брифинг.

Этот момент выложили в соцсети российские государственные СМИ.

"РИА Новости" взяли комментарий у Захаровой, представительница МИД РФ заявила, что никакой интриги в этой ситуации нет.

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Прямая речь: "Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете... Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришел в ходе брифинга - МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет".

Предыстория:

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