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Reuters: На Заході не підтверджують удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 21 листопада 2024, 17:39
Reuters: На Заході не підтверджують удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні
Фото: Getty Images

Два неназвані західні посадовці сказали агентству Reuters, що попередні дані не підтверджують застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети для удару по Україні вранці 21 листопада. Однак вони не виключили, що висновки можуть змінитися в подальшому.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Співрозмовники агентства заявили, що твердження про використання росіянами МБР "базується на попередньому аналізі".

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ЗМІ й раніше повідомляли, що на Заході сумніваються у застосуванні міжконтинентальної ракети.

Передісторія:

Знати більше: Російський удар по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубеж". Що про неї відомо

ракетний ударРосіявійнаУкраїна
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