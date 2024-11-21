Reuters: На Заході не підтверджують удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні

Два неназвані західні посадовці сказали агентству Reuters, що попередні дані не підтверджують застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети для удару по Україні вранці 21 листопада. Однак вони не виключили, що висновки можуть змінитися в подальшому.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Співрозмовники агентства заявили, що твердження про використання росіянами МБР "базується на попередньому аналізі".

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ЗМІ й раніше повідомляли, що на Заході сумніваються у застосуванні міжконтинентальної ракети.

Передісторія:

Вранці 21 листопада російські окупанти атакували Дніпро – пошкодили промислове підприємство, реабілітаційний центр, житлові будинки та гаражі; внаслідок удару постраждали 2 людини.

Пізніше Повітряні сили повідомили, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни вперше вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою. За даними джерел УП, це була ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Знати більше: Російський удар по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубеж". Що про неї відомо