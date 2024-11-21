Reuters: На Западе не подтверждают удар межконтинентальной баллистической ракетой по Украине

Два неназванных западных чиновника сказали агентству Reuters, что предварительные данные не подтверждают применение Россией межконтинентальной баллистической ракеты для удара по Украине утром 21 ноября. Однако они не исключили, что выводы могут измениться в дальнейшем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Собеседники Рагентства заявили, что утверждение об использовании россиянами МБР "базируется на предварительном анализе".

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СМИ и ранее сообщали, что на Западе сомневаются в применении межконтинентальной ракеты.

Предыстория:

Утром 21 ноября российские оккупанты атаковали Днепр – повредили промышленное предприятие, реабилитационный центр, жилые дома и гаражи; в результате удара пострадали 2 человека.

Позже Воздушные силы сообщили, что во время утренней атаки на Днепр россияне впервые ударили межконтитентальной баллистической ракетой. По данным источников УП, это была ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

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