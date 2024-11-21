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Reuters: На Западе не подтверждают удар межконтинентальной баллистической ракетой по Украине

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 21 ноября 2024, 17:39
Reuters: На Западе не подтверждают удар межконтинентальной баллистической ракетой по Украине
Фото: Getty Images

Два неназванных западных чиновника сказали агентству Reuters, что предварительные данные не подтверждают применение Россией межконтинентальной баллистической ракеты для удара по Украине утром 21 ноября. Однако они не исключили, что выводы могут измениться в дальнейшем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Собеседники Рагентства заявили, что утверждение об использовании россиянами МБР "базируется на предварительном анализе".

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СМИ и ранее сообщали, что на Западе сомневаются в применении межконтинентальной ракеты.

Предыстория:

Знать больше: Российский удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж". Что о ней известно

ракетный ударРосcиявойнаУкраина
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