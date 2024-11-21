Наслідки російських ударів: у Кривому Розі 31 людина постраждала, у Дніпрі – троє
Четвер, 21 листопада 2024, 18:54
Внаслідок російської ракетної атаки по Кривому Рогу 21 листопада кількість постраждалих зросла до 31. У Дніпрі відомо про трьох постраждалих від нічного удару.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова: "Троє постраждалих у Дніпрі. І 31 – у Кривому Розі. Там же, за уточненими даними, 9 пошкоджених багатоквартирних будинків, понівечені 3 адмінбудівлі, пошта, магазин, лінія електропередач.
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Міста продовжують оговтуватися від вранішнього терору. Цілий день там працюють відповідні служби, ліквідуючи наслідки атак. Людям допомагають психологи і благодійники".
Деталі: Також влада повідомила про обстріли Нікопольського району: росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії, вдарили дроном-камікадзе.
Що передувало:
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- У четвер 21 листопада російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.
- Також вранці окупанти атакували Дніпро – пошкодили промислове підприємство, реабілітаційний центр, житлові будинки та гаражі. Згодом стало відомо, що російські війська вперше вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.