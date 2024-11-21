Наслідки російських ударів: у Кривому Розі 31 людина постраждала, у Дніпрі – троє

Наслідки ракетного удару по Дніпру 21 листопада. Фото - Сергій Лисак в Telegram

Внаслідок російської ракетної атаки по Кривому Рогу 21 листопада кількість постраждалих зросла до 31. У Дніпрі відомо про трьох постраждалих від нічного удару.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова: "Троє постраждалих у Дніпрі. І 31 – у Кривому Розі. Там же, за уточненими даними, 9 пошкоджених багатоквартирних будинків, понівечені 3 адмінбудівлі, пошта, магазин, лінія електропередач.

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Наслідки ракетного удару по Дніпру 21 листопада. Фото - Сергій Лисак в Telegram

Наслідки ракетного удару по Дніпру 21 листопада. Фото - Сергій Лисак в Telegram

Міста продовжують оговтуватися від вранішнього терору. Цілий день там працюють відповідні служби, ліквідуючи наслідки атак. Людям допомагають психологи і благодійники".

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу 21 листопада. Фото - Сергій Лисак в Telegram

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу 21 листопада. Фото - Сергій Лисак в Telegram

Деталі: Також влада повідомила про обстріли Нікопольського району: росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії, вдарили дроном-камікадзе.

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