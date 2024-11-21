Последствия российских ударов: в Кривом Роге 31 человек пострадал, в Днепре – трое
В результате российской ракетной атаки по Кривому Рогу 21 ноября количество пострадавших возросло до 31. В Днепре известно о трех пострадавших от ночного удара.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Трое пострадавших в Днепре. И 31 – в Кривом Роге. Там же, по уточненным данным, 9 поврежденных многоквартирных домов, изуродованы 3 админздания, почта, магазин, линия электропередач.
Города продолжают оправляться от утреннего террора. Целый день там работают соответствующие службы, ликвидируя последствия атак. Людям помогают психологи и благотворители".
Детали: Также власти сообщили об обстрелах Никопольского района: россияне обстреливали из ствольной артиллерии, ударили дроном-камикадзе.
Что предшествовало:
- В четверг 21 ноября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.
- Также утром оккупанты атаковали Днепр – повредили промышленное предприятие, реабилитационный центр, жилые дома и гаражи. Впоследствии стало известно, что российские войска впервые ударили межконтитентальной баллистической ракетой "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.