Последствия российских ударов: в Кривом Роге 31 человек пострадал, в Днепре – трое

Последствия ракетного удара по Днепру 21 ноября. Фото - Сергей Лысак в Telegram

В результате российской ракетной атаки по Кривому Рогу 21 ноября количество пострадавших возросло до 31. В Днепре известно о трех пострадавших от ночного удара.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Трое пострадавших в Днепре. И 31 – в Кривом Роге. Там же, по уточненным данным, 9 поврежденных многоквартирных домов, изуродованы 3 админздания, почта, магазин, линия электропередач.

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Последствия ракетного удара по Днепру 21 ноября. Фото - Сергей Лысак в Telegram

Последствия ракетного удара по Днепру 21 ноября. Фото - Сергей Лысак в Telegram

Города продолжают оправляться от утреннего террора. Целый день там работают соответствующие службы, ликвидируя последствия атак. Людям помогают психологи и благотворители".

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу 21 ноября. Фото - Сергей Лысак в Telegram

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу 21 ноября. Фото - Сергей Лысак в Telegram

Детали: Также власти сообщили об обстрелах Никопольского района: россияне обстреливали из ствольной артиллерии, ударили дроном-камикадзе.

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