WSJ: Генерал КНДР був поранений внаслідок удару України по Курській області

У результаті ракетних ударів України по території Курської області зазнав поранень високопоставлений генерал КНДР – на Заході вперше підтвердили поранення високопоставленого північнокорейського військового.

Джерело: газета The Wall Street Journal з посиланням на анонімного західного посадовця, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовника WSJ, генерал КНДР був поранений під час нещодавнього удару України в районі Курської області. Він не уточнив подробиць того, як саме він був поранений і про якого генерала йдеться.

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Це перший раз, коли на Заході підтвердили поранення високопоставленого північнокорейського військового, зауважує The Wall Street Journal.

Газета напередодні повідомляла, що Північна Корея відправила до Росії генерал-полковника Кім Йон Бока для командування військами КНДР. Цей генерал є одним з 10 найважливіших військових діячів КНДР і часто виступає помічником Кім Чен Ина.

Напередодні західні ЗМІ підтвердили удари ракетами Storm Shadow по військовому об’єкту на Курщині.

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Повідомлялось, що ціллю удару міг бути маєток Барятинського в Мар'їно, де міг розташовуватись командний пункт російських і північнокорейських військ, що діють в Курській області.

Сили безпілотних систем ЗСУ показали, як ЗСУ завдали ураження по командному пункту росіян біля Мар’їного Курської області.