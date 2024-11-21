WSJ: Генерал КНДР был ранен в результате удара Украины по Курской области

В результате ракетных ударов Украины по территории Курской области получил ранения высокопоставленный генерал КНДР - на Западе впервые подтвердили ранения высокопоставленного северокорейского военного.

Источник: газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимного западного чиновника, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам собеседника WSJ, генерал КНДР был ранен во время недавнего удара Украины в районе Курской области. Он не уточнил подробностей того, как именно он был ранен и о каком генерале идет речь.

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Это первый раз, когда на Западе подтвердили ранение высокопоставленного северокорейского военного, отмечает The Wall Street Journal.

Газета накануне сообщала, что Северная Корея отправила в Россию генерал-полковника Ким Йон Бока для командования войсками КНДР. Этот генерал является одним из 10 важнейших военных деятелей КНДР и часто выступает помощником Ким Чен Ына.

Накануне западные СМИ подтвердили удары ракетами Storm Shadow по военному объекту в Курской области.

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Сообщалось, что целью удара мог быть имение Барятинского в Марьино, где мог располагаться командный пункт российских и северокорейских войск, действующих в Курской области.

Силы беспилотных систем ВСУ показали, как ВСУ нанесли поражение по командному пункту россиян возле Марьино Курской области.