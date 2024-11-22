Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія поставила КНДР зенітні ракети в обмін на її війська – Південна Корея

Ірина БалачукП'ятниця, 22 листопада 2024, 09:47
Росія поставила КНДР зенітні ракети в обмін на її війська – Південна Корея
Правитель Росії Володимир Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час зустрічі у червні. Фото kcna.kp

Росія поставила Північній Кореї зенітні ракети в обмін на відправку військ для участі у війні проти України, пише AP.  

Джерело: AP з посиланням на міністра оборони Південної Кореї Шина Вонсіка

Деталі: У п’ятницю Шин в ефірі телепрограми SBS заявив, що Південна Корея встановила, що Росія надала зенітні ракети та інше обладнання для посилення мережі протиповітряної оборони Пхеньяна.

Реклама:

Також, за його словами, Росія надала Північній Кореї різноманітну економічну допомогу.

Видання зазначає, що Сеул і Вашингтон висловили занепокоєння з приводу можливої передачі Росією чутливих ядерних і ракетних технологій Північній Кореї.

Передісторія: 

РЕКЛАМА:

РосіяКНДР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено від 23:39, фотоУ Києві працювала ППО: є пошкодження поліклініки та будинків, одна людина постраждала

футболП'ята поспіль поразка у Лізі Європи. Динамо поступилося Вікторії Пльзень

відео, фотоЖурналісти встановили точне місце в Білорусі, де росіяни катували українських полонених

"ДТЕК" розкрив детальний графік відключень світла на п'ятницю для Києва та 2 областей

Зеленський підписав історичне підвищення податків

Проросійська влада Грузії встановила чотирирічний мораторій на переговори про вступ у ЄС

Усі новини...
Росія
У Казахстані посилять заходи безпеки після заяви Путіна про запуск "Орєшніка" по Україні
CNN оприлюднив фото уламків нової ракети РФ, яка могла атакувати Дніпро 21 листопада
Генштаб: ЗСУ на Курщині відбили 29 атак росіян, і майже 80 – ще на 2-х напрямках фронту
Останні новини
03:24
Байден засудив масовану атаку Росії на Україну
03:04
оновлюєтьсяРосіяни атакують Україну ударними безпілотниками
02:14
фото, відеоУ Ростовській області РФ після атаки дронів горить нафтобаза – соцмережі
02:01
БоксКличко хотів повернутися на ринг поєдинком з Дюбуа – ЗМІ
01:24
відеоУ Тбілісі поліція розігнала акцію протесту, учасників затримують
01:00
футбол"Челсі" з голом Мудрика обіграв "Гайденгайм": результати Ліги конференцій
00:18
Оновлено від 23:39, фотоУ Києві працювала ППО: є пошкодження поліклініки та будинків, одна людина постраждала
23:59
футболПеремога та нічия, але без змін: Україна залишилася на 25-му місці у рейтингу ФІФА
23:59
"Фестиваль відчаю". Що показують на найбільшому фестивалі кінодокументалістики у світі
23:48
Новини економіки 28 листопада: Масований обстріл енергетики та підпис історичного підвищення податків
Усі новини...
Реклама:
Реклама: