Росія поставила КНДР зенітні ракети в обмін на її війська – Південна Корея
П'ятниця, 22 листопада 2024, 09:47
Росія поставила Північній Кореї зенітні ракети в обмін на відправку військ для участі у війні проти України, пише AP.
Джерело: AP з посиланням на міністра оборони Південної Кореї Шина Вонсіка
Деталі: У п’ятницю Шин в ефірі телепрограми SBS заявив, що Південна Корея встановила, що Росія надала зенітні ракети та інше обладнання для посилення мережі протиповітряної оборони Пхеньяна.
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Також, за його словами, Росія надала Північній Кореї різноманітну економічну допомогу.
Видання зазначає, що Сеул і Вашингтон висловили занепокоєння з приводу можливої передачі Росією чутливих ядерних і ракетних технологій Північній Кореї.
Передісторія:
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- Раніше повідомлялося, що з березня 2024 року Росія поставила Північній Кореї більше мільйона барелів (56 тисяч тонн) нафти, ймовірно, розплачуючись за військову підтримку.
- 10 листопада видання The New York Times писало, що 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.
- За даними Bloomberg, Північна Корея може відправити загалом до 100 тисяч своїх військових для підтримки війни Росії в Україні.