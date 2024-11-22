Росія поставила КНДР зенітні ракети в обмін на її війська – Південна Корея

Правитель Росії Володимир Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час зустрічі у червні. Фото kcna.kp

Росія поставила Північній Кореї зенітні ракети в обмін на відправку військ для участі у війні проти України, пише AP.

Джерело: AP з посиланням на міністра оборони Південної Кореї Шина Вонсіка

Деталі: У п’ятницю Шин в ефірі телепрограми SBS заявив, що Південна Корея встановила, що Росія надала зенітні ракети та інше обладнання для посилення мережі протиповітряної оборони Пхеньяна.

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Також, за його словами, Росія надала Північній Кореї різноманітну економічну допомогу.

Видання зазначає, що Сеул і Вашингтон висловили занепокоєння з приводу можливої передачі Росією чутливих ядерних і ракетних технологій Північній Кореї.

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