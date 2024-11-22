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Россия поставила КНДР зенитные ракеты в обмен на ее войска – Южная Корея

Ирина БалачукПятница, 22 ноября 2024, 09:47
Россия поставила КНДР зенитные ракеты в обмен на ее войска – Южная Корея
Правитель России Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын во время встречи в июне. Фото kcna.kp

Россия поставила Северной Корее зенитные ракеты в обмен на отправку войск для участия в войне против Украины, пишет AP. 

Источник: AP со ссылкой на министра обороны Южной Кореи Шина Вонсика

Детали: В пятницу Шин в эфире телепрограммы SBS заявил, что Южная Корея установила, что Россия предоставила зенитные ракеты и другое оборудование для усиления сети противовоздушной обороны Пхеньяна.

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Также, по его словам, Россия предоставила Северной Корее разнообразную экономическую помощь.

Издание отмечает, что Сеул и Вашингтон выразили обеспокоенность по поводу возможной передачи Россией чувствительных ядерных и ракетных технологий Северной Корее.

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РосcияКНДР
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