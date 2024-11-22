Россия поставила КНДР зенитные ракеты в обмен на ее войска – Южная Корея
Пятница, 22 ноября 2024, 09:47
Россия поставила Северной Корее зенитные ракеты в обмен на отправку войск для участия в войне против Украины, пишет AP.
Источник: AP со ссылкой на министра обороны Южной Кореи Шина Вонсика
Детали: В пятницу Шин в эфире телепрограммы SBS заявил, что Южная Корея установила, что Россия предоставила зенитные ракеты и другое оборудование для усиления сети противовоздушной обороны Пхеньяна.
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Также, по его словам, Россия предоставила Северной Корее разнообразную экономическую помощь.
Издание отмечает, что Сеул и Вашингтон выразили обеспокоенность по поводу возможной передачи Россией чувствительных ядерных и ракетных технологий Северной Корее.
Предыстория:
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- Ранее сообщалось, что с марта 2024 года Россия поставила Северной Корее более миллиона баррелей (56 тысяч тонн) нефти, вероятно, расплачиваясь за военную поддержку.
- 10 ноября издание The New York Times писало, что 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.
- По данным Bloomberg, Северная Корея может отправить в общей сложности до 100 тысяч своих военных для поддержки войны России в Украине.