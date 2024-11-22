У Казахстані посилять заходи безпеки після заяви Путіна про запуск "Орєшніка" по Україні

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду та силовикам терміново вжити заходи для забезпечення безпеки військових та цивільних об’єктів після заяви з погрозами правителя РФ Володимира Путіна про удар по Україні ракетою середньої дальності "Орєшнік".

Джерело: прессекретар Токаєва Берік Уалі у Facebook

Пряма мова: "Глава держави Касим-Жомарт Токаєв дав доручення прем'єр-міністру, керівнику Адміністрації gрезидента, керівникам усіх силових відомств і акімам вжити термінових заходів щодо забезпечення безпеки основних військових і цивільних об'єктів у зв'язку з ескалацією ситуації навколо України".

Реклама:

Деталі: За його словами, стан справ у країні перебуває на особистому контролі у президента.

"Для нашої держави головна стратегічна мета - збереження стабільності, спокою, законності та порядку. Казахстан неодноразово виступав за вирішення питання про припинення військових дій між двома слов'янськими народами шляхом переговорів", - написав прессекретар Токаєва.

Що було раніше:

РЕКЛАМА: