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У Казахстані посилять заходи безпеки після заяви Путіна про запуск "Орєшніка" по Україні

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 22 листопада 2024, 10:20
У Казахстані посилять заходи безпеки після заяви Путіна про запуск Орєшніка по Україні
Касим-Жомарт Токаєв, Володимир Путін, фото: Getty Images

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду та силовикам терміново вжити заходи для забезпечення безпеки військових та цивільних об’єктів після заяви з погрозами правителя РФ Володимира Путіна про удар по Україні ракетою середньої дальності "Орєшнік".

Джерело: прессекретар Токаєва Берік Уалі у Facebook

Пряма мова: "Глава держави Касим-Жомарт Токаєв дав доручення прем'єр-міністру, керівнику Адміністрації gрезидента, керівникам усіх силових відомств і акімам вжити термінових заходів щодо забезпечення безпеки основних військових і цивільних об'єктів у зв'язку з ескалацією ситуації навколо України".

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Деталі: За його словами, стан справ у країні перебуває на особистому контролі у президента.

"Для нашої держави головна стратегічна мета - збереження стабільності, спокою, законності та порядку. Казахстан неодноразово виступав за вирішення питання про припинення військових дій між двома слов'янськими народами шляхом переговорів", - написав прессекретар Токаєва.

Що було раніше:

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  • Увечері 21 листопада правитель Росії Володимир Путін заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".
  • Він також заявив, що після того, як Україна завдала ударів західною далекобійною зброєю по території РФ, то конфлікт набув "елементів глобального характеру" та пригрозив атакувати країни, які дозволили бити по Росії.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву глави Кремля Володимира Путіна про застосування по території України ракети середньої дальності "Орєшнік", зазначивши, що це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни та цинічне порушення Росією статуту ООН.

КазахстанПутінРосія
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