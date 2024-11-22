В Казахстане усилят меры безопасности после заявления Путина о запуске «Орешника» по Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и силовикам срочно принять меры для обеспечения безопасности военных и гражданских объектов после заявления с угрозами правителя РФ Владимира Путина об ударе по Украине ракетой средней дальности "Орешник".

Источник: пресс-секретарь Токаева Берик Уали в Facebook

Прямая речь: "Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю Администрации gрезидента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины".

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Детали: По его словам, состояние дел в стране находится на личном контроле у президента.

"Для нашего государства главная стратегическая цель - сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка. Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров", - написал пресс-секретарь Токаева.

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