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В Казахстане усилят меры безопасности после заявления Путина о запуске «Орешника» по Украине

Станислав ПогориловПятница, 22 ноября 2024, 10:20
В Казахстане усилят меры безопасности после заявления Путина о запуске «Орешника» по Украине
Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, фото: Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и силовикам срочно принять меры для обеспечения безопасности военных и гражданских объектов после заявления с угрозами правителя РФ Владимира Путина об ударе по Украине ракетой средней дальности "Орешник".

Источник: пресс-секретарь Токаева Берик Уали в Facebook

Прямая речь: "Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю Администрации gрезидента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины".

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Детали: По его словам, состояние дел в стране находится на личном контроле у президента.

"Для нашего государства главная стратегическая цель - сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка. Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров", - написал пресс-секретарь Токаева.

Что предшествовало:

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  • Вечером 21 ноября правитель России Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили ракету средней дальности "Орешник".
  • Он также заявил, что после того, как Украина нанесла удары западным дальнобойным оружием по территории РФ, то конфликт приобрел "элементы глобального характера" и пригрозил атаковать страны, которые позволили бить по России.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление главы Кремля Владимира Путина о применении по территории Украины ракеты средней дальности "Орешник", отметив, что это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны и циничное нарушение Россией устава ООН.

КазахстанПутинРосcия
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