"Кедр": ГУР оприлюднило деталі про нову балістику, якою РФ вдарила по Дніпру 21 листопада
За даними Головного управління розвідки Міноборони, 21 листопада держава-агресор Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".
Джерело: пресслужба ГУР
Деталі: Підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Аастраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.
На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна – оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії – понад 11 Махів.
До розробки мобільного ракетного комплексу "Кедр" залучена низка підприємств військово-промислового комплексу держави-агресора росії:
- АТ "Корпорация "московский институт теплотехники" (м. Москва);
- АТ "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"(м. Волгоград);
- АТ "Головное особое конструкторское бюро "Прожектор" (м. Москва);
- АТ "Концерн "Созвездие" (м. Воронєж);
- АТ "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (м. Москва);
- ТОВ "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (м. москва).
Випробування ракетного комплексу "Кедр" проходили на "4 государственном центральном межвидовом полигоне РФ" (м. Капустін Яр, Астраханська обл.) у жовтні 2023 та червні 2024 року.
Передісторія:
- За даними Повітряних сил, під час ракетної атаки на місто Дніпро 21 листопада РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.
- Два західні посадовці сказали агентству Reuters, що попередні дані не підтверджують застосування Росією МБР.
- Господар Кремля Володимир Путін у зверненні 21 листопада фактично підтвердив дані США, заявивши, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".
- Сполучені Штати офіційно підтвердили, що Росія вдарила по Дніпру вранці 21 листопада балістичною ракетою, яка була створена на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж".