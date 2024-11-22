"Кедр": ГУР оприлюднило деталі про нову балістику, якою РФ вдарила по Дніпру 21 листопада

уламок з місця падіння ракети в Дніпрі. фото CNN

За даними Головного управління розвідки Міноборони, 21 листопада держава-агресор Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Джерело: пресслужба ГУР

Деталі: Підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Аастраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.

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На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна – оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії – понад 11 Махів.

До розробки мобільного ракетного комплексу "Кедр" залучена низка підприємств військово-промислового комплексу держави-агресора росії:

- АТ "Корпорация "московский институт теплотехники" (м. Москва);

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- АТ "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"(м. Волгоград);

- АТ "Головное особое конструкторское бюро "Прожектор" (м. Москва);

- АТ "Концерн "Созвездие" (м. Воронєж);

- АТ "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (м. Москва);

- ТОВ "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (м. москва).

Випробування ракетного комплексу "Кедр" проходили на "4 государственном центральном межвидовом полигоне РФ" (м. Капустін Яр, Астраханська обл.) у жовтні 2023 та червні 2024 року.

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