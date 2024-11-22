"Кедр": ГУР обнародовал детали о новой баллистике, которой РФ ударила по Днепру 21 ноября
По данным Главного управления разведки Минобороны, 21 ноября государство-агрессор Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".
Источник: пресс-служба ГУР
Детали: Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут.
На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая - оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории - более 11 Махов.
К разработке мобильного ракетного комплекса "Кедр" привлечен ряд предприятий военно-промышленного комплекса государства-агрессора России:
- АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" (г. Москва);
- АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" (г. Волгоград);
- АО "Главное особое конструкторское бюро "Прожектор" (г. Москва);
- АО "Концерн "Созвездие" (г. Воронеж);
- АО "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (г. Москва);
- ООО "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (г. Москва).
Испытания ракетного комплекса "Кедр" проходили на "4 государственном центральном межвидовом полигоне РФ" (г. Капустин Яр, Астраханская обл.) в октябре 2023 и июне 2024 года.
Предыстория:
- По данным Воздушных сил, во время ракетной атаки на город Днепр 21 ноября РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
- Два западных чиновника сказали агентству Reuters, что предварительные данные не подтверждают применение Россией МБР.
- Хозяин Кремля Владимир Путин в обращении фактически подтвердил данные США, заявив, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".
- Соединенные Штаты официально подтвердили, что Россия ударила по Днепру утром 21 ноября баллистической ракетой, которая была создана на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".