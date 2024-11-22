"Кедр": ГУР обнародовал детали о новой баллистике, которой РФ ударила по Днепру 21 ноября

обломок с места падения ракеты в Днепре. фото CNN

По данным Главного управления разведки Минобороны, 21 ноября государство-агрессор Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Источник: пресс-служба ГУР

Детали: Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут.

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На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая - оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории - более 11 Махов.

К разработке мобильного ракетного комплекса "Кедр" привлечен ряд предприятий военно-промышленного комплекса государства-агрессора России:

- АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" (г. Москва);

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- АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" (г. Волгоград);

- АО "Главное особое конструкторское бюро "Прожектор" (г. Москва);

- АО "Концерн "Созвездие" (г. Воронеж);

- АО "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" (г. Москва);

- ООО "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" (г. Москва).

Испытания ракетного комплекса "Кедр" проходили на "4 государственном центральном межвидовом полигоне РФ" (г. Капустин Яр, Астраханская обл.) в октябре 2023 и июне 2024 года.

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