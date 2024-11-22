"Кедровий Орєшнік": Буданов пояснив особливості експериментальної ракети, що прилетіла по Дніпру

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов каже, що станом на жовтень 2024 року Росія мала виготовити два експериментальні зразки ракети зі складу ракетного комплексу "Кедр", одна з яких прилетіла по Дніпру 21 листопада.

Джерело: Буданов під час дискусії "Геноцидальні практики РФ в Україні", цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Іще раз кажу. Ракета експериментальна. Ми знаємо точно, що станом на жовтень мали зробити два дослідні зразки, може, зробили трохи більше, але повірте, це дослідний зразок, але ще не серійне виробництво, слава Богу".

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Деталі: Очільник ГУР зазначив, що "Орешник" (так називав ракету, що атакувала Дніпро, Путін –ред.) - назва науково-дослідної роботи, "це просто шифр".



"Сама система називається "Кедр". Це експериментальна система. Скажімо так, це балістична ракета середньої дальності. Носій ядерної зброї. Те, що вони використовували її в безядерному варіанті - це, як то кажуть, від них попередження, про те, що вони зовсім із розуму не зійшли", – сказав Буданов.

При цьому заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький у кулуарах експертної дискусії зазначив журналістам , що для серійного виробництва Росії потрібно мати до десяти одиниць нової балістичної ракети, якою вдарила по Дніпру у рамках її випробування.

"Якщо це дослідницько-бойове використання, то мінімум десять ракет буде. Для того, щоб запустити ракету в серійне виробництво, потрібно провести мінімум десять випробувань. Ми це бачили на "Булаві" морського базування, коли була половина успішних, а половина неуспішних пусків", – цитує представника ГУР "Укрінформ".

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Скібіцький розповів, що РФ у 2018-2019 роках розпочала нову дослідницько-конструкторську роботу, яка називалася "Кедр РВ". Ця робота була спрямована на розробку ракетного комплексу на заміну РС 24 "Ярс" - ракети, яка була на озброєнні ще Радянського Союзу і зараз стоїть на бойовому чергуванні у РФ.

Перше випробування цієї ракети було здійснене у червні 2021 року з космодрому "Плесецьк".

Розробка ракетного комплексу "Кедр" здійснювалася на основі ракетного комплексу "Рубеж", однак, за словами Скібіцького, у росіян "щось пішло не так", і з 2017 року вони припинили цю розробку. Натомість РФ відкрила нову дослідницько-конструкторську розробку, яку назвала "Орешник".

"Це, по суті, складова частина "Кедра", тому що "Кедр" передбачав створення нової ракети на заміну "Ярсу" як шахтного, так і мобільного базування. А наша оцінка, що робота "Орешник" передбачала створення мобільного порту, який би не привʼязувався до шахти", - сказав представник розвідки.

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