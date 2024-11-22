"Кедровый Орешник": Буданов объяснил особенности экспериментальной ракеты, прилетевшей по Днепру

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорит, что по состоянию на октябрь 2024 года Россия должна была изготовить два экспериментальных образца ракеты из состава ракетного комплекса "Кедр", одна из которых прилетела по Днепру 21 ноября.

Источник: Буданов во время дискуссии "Геноцидальные практики РФ в Украине", цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Еще раз говорю. Ракета экспериментальная. Мы знаем точно, что по состоянию на октябрь должны были сделать два опытных образца, может, сделали чуть больше, но поверьте, это опытный образец, но еще не серийное производство, слава Богу".

Реклама:

Детали: Глава ГУР отметил, что "Орешник" (так называл ракету, атаковавшую Днепр, Путин -ред.) - название научно-исследовательской работы, "это просто шифр".

"Сама система называется "Кедр". Это экспериментальная система. Скажем так, это баллистическая ракета средней дальности. Носитель ядерного оружия. То, что они использовали ее в безъядерном варианте - это, как говорится, от них предупреждение, о том, что они совсем с ума не сошли", - сказал Буданов.

При этом заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий в кулуарах экспертной дискуссии отметил журналистам, что для серийного производства России нужно иметь до десяти единиц новой баллистической ракеты, которой РФ ударила по Днепру в рамках ее испытания.

РЕКЛАМА:

"Если это опытно-боевое использование, то минимум десять ракет будет. Для того, чтобы запустить ракету в серийное производство, нужно провести минимум десять испытаний. Мы это видели на "Булаве" морского базирования, когда была половина успешных, а половина неуспешных пусков", - цитирует представителя ГУР "Укринформ".

Скибицкий рассказал, что РФ в 2018-2019 годах начала новую исследовательско-конструкторскую работу, которая называлась "Кедр РВ". Эта работа была направлена на разработку ракетного комплекса на замену РС 24 "Ярс" - ракеты, которая была на вооружении еще Советского Союза и сейчас стоит на боевом дежурстве в РФ.

Первое испытание этой ракеты было осуществлено в июне 2021 года с космодрома "Плесецк".

Разработка ракетного комплекса "Кедр" осуществлялась на основе ракетного комплекса "Рубеж", однако, по словам Скибицкого, у россиян "что-то пошло не так", и с 2017 года они прекратили эту разработку. Зато РФ открыла новую опытно-конструкторскую разработку, которую назвала "Орешник".

"Это, по сути, составная часть "Кедра", потому что "Кедр" предусматривал создание новой ракеты на замену "Ярсу" как шахтного, так и мобильного базирования. А наша оценка, что работа "Орешника" предусматривала создание мобильного порта, который бы не привязывался к шахте", - сказал представитель разведки.

Предыстория: