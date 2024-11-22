Зеленський: Вже говоримо з партнерами про системи ППО, які зупинять нові ризики з РФ
Президент України Володимир Зеленський у зв’язку із застосуванням Росією нової ракети, яку назвали "Орєшнік", доручив міністру оборони проводити зустрічі з партнерами щодо отримання систем протиповітряної оборони, які "здатні захистити життя від нових ризиків".
Джерело: звернення Зеленського
Пряма мова: "За моїм завданням міністр оборони України вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО – саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків".
"Сьогодні встановлено вже більше деталей щодо нової ракети, якою Росія вдарила по Дніпру. І ми дамо всі деталі журналістам – міжнародним медіа. Світ має знати правду та усвідомлювати, що єдиний, хто не хоче миру, – це Росія. Саме для того Росії потрібні ескалації".
Деталі: Зеленський наголосив, що використання Росією інших країн для випробування своїх нових ракет через терор є точно міжнародним злочином.
"І від Росії це знущання з позиції таких держав, як Китай, держав Глобального Півдня, деяких лідерів, які щоразу закликають до стриманості, а у відповідь отримують від Москви незмінно якусь нову ескалацію", - сказав він.
Передісторія:
- Раніше "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в Генеральному штабі ЗСУ повідомив, що Україна працює з американськими партнерами над отриманням протиракетної системи THAAD або модернізацією Patriot у зв'язку з атакою Росії новим експериментальним типом ракети.
- Лідер Росії Владімір Путін напередодні заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".
- За даними Головного управління розвідки Міноборони, 21 листопада держава-агресор Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".