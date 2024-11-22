Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Вже говоримо з партнерами про системи ППО, які зупинять нові ризики з РФ

Олександр ШумілінП'ятниця, 22 листопада 2024, 19:25
Зеленський: Вже говоримо з партнерами про системи ППО, які зупинять нові ризики з РФ
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський у зв’язку із застосуванням Росією нової ракети, яку назвали "Орєшнік", доручив міністру оборони проводити зустрічі з партнерами щодо отримання систем протиповітряної оборони, які "здатні захистити життя від нових ризиків".

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "За моїм завданням міністр оборони України вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО – саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків".

Реклама:

"Сьогодні встановлено вже більше деталей щодо нової ракети, якою Росія вдарила по Дніпру. І ми дамо всі деталі журналістам – міжнародним медіа. Світ має знати правду та усвідомлювати, що єдиний, хто не хоче миру, – це Росія. Саме для того Росії потрібні ескалації".

Деталі: Зеленський наголосив, що використання Росією інших країн для випробування своїх нових ракет через терор є точно міжнародним злочином.

"І від Росії це знущання з позиції таких держав, як Китай, держав Глобального Півдня, деяких лідерів, які щоразу закликають до стриманості, а у відповідь отримують від Москви незмінно якусь нову ескалацію", - сказав він.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Раніше "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в Генеральному штабі ЗСУ повідомив, що Україна працює з американськими партнерами над отриманням протиракетної системи THAAD або модернізацією Patriot у зв'язку з атакою Росії новим експериментальним типом ракети.
  • Лідер Росії Владімір Путін напередодні заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".
  • За даними Головного управління розвідки Міноборони, 21 листопада держава-агресор Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".

РосіяППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено від 23:39, фотоУ Києві працювала ППО: є пошкодження поліклініки та будинків, одна людина постраждала

футболП'ята поспіль поразка у Лізі Європи. Динамо поступилося Вікторії Пльзень

відео, фотоЖурналісти встановили точне місце в Білорусі, де росіяни катували українських полонених

"ДТЕК" розкрив детальний графік відключень світла на п'ятницю для Києва та 2 областей

Зеленський підписав історичне підвищення податків

Проросійська влада Грузії встановила чотирирічний мораторій на переговори про вступ у ЄС

Усі новини...
Росія
Чехія вирішила повністю відмовитися від імпорту роснафти
Прем’єр Британії відповів московському послу: Ми не у стані війни з Росією
Путін похвалився "Орєшніком" і заявив, що "випробування" продовжаться
Останні новини
03:24
Байден засудив масовану атаку Росії на Україну
03:04
оновлюєтьсяРосіяни атакують Україну ударними безпілотниками
02:14
фото, відеоУ Ростовській області РФ після атаки дронів горить нафтобаза – соцмережі
02:01
БоксКличко хотів повернутися на ринг поєдинком з Дюбуа – ЗМІ
01:24
відеоУ Тбілісі поліція розігнала акцію протесту, учасників затримують
01:00
футбол"Челсі" з голом Мудрика обіграв "Гайденгайм": результати Ліги конференцій
00:18
Оновлено від 23:39, фотоУ Києві працювала ППО: є пошкодження поліклініки та будинків, одна людина постраждала
23:59
футболПеремога та нічия, але без змін: Україна залишилася на 25-му місці у рейтингу ФІФА
23:59
"Фестиваль відчаю". Що показують на найбільшому фестивалі кінодокументалістики у світі
23:48
Новини економіки 28 листопада: Масований обстріл енергетики та підпис історичного підвищення податків
Усі новини...
Реклама:
Реклама: