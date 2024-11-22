Зеленский: Уже говорим с партнерами о системах ПВО, которые остановят новые риски из РФ
Президент Украины Владимир Зеленский в связи с применением Россией новой ракеты, которую назвали "Орешник", поручил министру обороны проводить встречи с партнерами по получению систем противовоздушной обороны, которые "способны защитить жизнь от новых рисков".
Источник: обращение Зеленского
Прямая речь: "По моему заданию министр обороны Украины уже проводит встречи с нашими партнерами по новым системам ПВО – именно таких систем, которые способны защитить жизнь от новых рисков".
"Сегодня установлено уже больше деталей относительно новой ракеты, которой Россия ударила по Днепру. И мы дадим все детали журналистам - международным медиа. Мир должен знать правду и осознавать, что единственный, кто не хочет мира, - это Россия. Именно для этого России нужны эскалации".
Детали: Зеленский отметил, что использование Россией других стран для испытания своих новых ракет из-за террора является точно международным преступлением.
"И от России это издевательство с позиции таких государств, как Китай, государств Глобального Юга, некоторых лидеров, которые каждый раз призывают к сдержанности, а в ответ получают от Москвы неизменно какую-то новую эскалацию", - сказал он.
Предыстория:
- Ранее "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в Генеральном штабе ВСУ сообщил, что Украина работает с американскими партнерами над получением противоракетной системы THAAD или модернизацией Patriot в связи с атакой России новым экспериментальным типом ракеты.
- Лидер России Владимир Путин накануне заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".
- По данным Главного управления разведки Минобороны, 21 ноября государство-агрессор Россия нанесло удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".