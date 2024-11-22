ЦПД: Військових з КНДР частково перекинули в Бєлгородську область РФ
П'ятниця, 22 листопада 2024, 22:33
Північнокорейських військових частково перекинули до кордону з Україною у Бєлгородській області РФ.
Джерело: керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко в Telegram
Пряма мова: "Частину військових з КНДР перекинули в прикордоння Бєлгородської області".
Реклама:
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що з березня 2024 року Росія поставила Північній Кореї більше мільйона барелів (56 тисяч тонн) нафти, ймовірно, розплачуючись за військову підтримку.
- 10 листопада видання The New York Times писало, що 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.
- За даними Bloomberg, Північна Корея може відправити загалом до 100 тисяч своїх військових для підтримки війни Росії в Україні.