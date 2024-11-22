Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЦПД: Військових з КНДР частково перекинули в Бєлгородську область РФ

Тетяна ОлійникП'ятниця, 22 листопада 2024, 22:33
ЦПД: Військових з КНДР частково перекинули в Бєлгородську область РФ
Фото ілюстративне - Getty Images

Північнокорейських військових частково перекинули до кордону з Україною у Бєлгородській області РФ.

Джерело: керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко в Telegram

Пряма мова: "Частину військових з КНДР перекинули в прикордоння Бєлгородської області".

Реклама:

Передісторія:

КНДРвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США закликають Україну мобілізувати юнаків з 18 років – AP

Графіки відключення світла для населення у четвер діятимуть протягом 11 годин

На Харківщині у пожежі загинули четверо братів: матері оголосили підозру

Екснардеп Царьов отримав ще один вирок: 8 років із конфіскацією всього майна

У Польщі заявили, що готові розпочати ексгумацію на Волині протягом доби

фотоЄвропарламент затвердив склад нової Єврокомісії і призначив дату початку її роботи

Усі новини...
КНДР
Росія поставила КНДР зенітні ракети в обмін на її війська – Південна Корея
Андрій Білецький: Зараз найскладніша ситуація за майже три роки війни
З березня Росія поставила КНДР понад мільйон барелів нафти в обмін на військову допомогу – BBC
Останні новини
21:31
WSJ: Адміністрація Байдена не встигає відправити Україні всю заплановану допомогу
21:03
Розслідування: Депутат від ОПЗЖ відбирає землі під курорт на Закарпатті, їх відвідував і Арахамія
21:01
хокей"Київ Кепіталз" обіграли по булітах одеський "Шторм" у чемпіонаті України
20:34
Bitcoin відновлює ріст, відроджуючи оптимізм щодо досягнення ціни в 100 тисяч доларів
20:33
Зеленський назвав Рютте системи ППО, які можуть спрацювати проти "Орєшніка"
20:27
відеоЕксклюзивні кадри: ССО показали, як взяли в полон кілька десятків морпіхів на Курщині
19:58
фотоТрамп призначив собі спеціального представника з питань України та Росії
19:57
Заарештовані вантажні вагони РФ стали найбільш залученим парком Укрзалізниці
19:56
TikTok заблокує дітям доступ до "фільтрів краси" через загрозу психічному здоров’ю
19:50
Північна Корея надасть Росії більше балістичних ракет і важку техніку – США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: