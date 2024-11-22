ЦПД: Військових з КНДР частково перекинули в Бєлгородську область РФ

Північнокорейських військових частково перекинули до кордону з Україною у Бєлгородській області РФ.

Джерело: керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко в Telegram

Пряма мова: "Частину військових з КНДР перекинули в прикордоння Бєлгородської області".

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