ЦПД: Военных из КНДР частично перебросили в Белгородскую область РФ

Северокорейских военных частично перебросили к границе с Украиной в Белгородской области РФ.

Источник: руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко в Telegram

Прямая речь: "Часть военных из КНДР перебросили в приграничье Белгородской области".

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