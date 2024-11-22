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ЦПД: Военных из КНДР частично перебросили в Белгородскую область РФ

Татьяна ОлейникПятница, 22 ноября 2024, 22:33
ЦПД: Военных из КНДР частично перебросили в Белгородскую область РФ
Фото иллюстративное - Getty Images

Северокорейских военных частично перебросили к границе с Украиной в Белгородской области РФ.

Источник: руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко в Telegram

Прямая речь: "Часть военных из КНДР перебросили в приграничье Белгородской области".

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КНДРвойна
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