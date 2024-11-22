ЦПД: Военных из КНДР частично перебросили в Белгородскую область РФ
Пятница, 22 ноября 2024, 22:33
Северокорейских военных частично перебросили к границе с Украиной в Белгородской области РФ.
Источник: руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко в Telegram
Прямая речь: "Часть военных из КНДР перебросили в приграничье Белгородской области".
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Предистория:
- Ранее сообщалось, что с марта 2024 года Россия поставила Северной Корее более миллиона баррелей (56 тысяч тонн) нефти, вероятно, расплачиваясь за военную поддержку.
- 10 ноября издание The New York Times писало, что 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.
- По данным Bloomberg, Северная Корея может отправить в общей сложности до 100 тысяч своих военных для поддержки войны России в Украине.