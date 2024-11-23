Зеленський заявив, що Україна готова ділитися з Африкою досвідом знищення "вагнерівців"
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова ділитися з країнами Африки, серед іншого, досвідом знищення російських найманців – "вагнерівців".
Джерело: Зеленський під час 3-ї Міжнародної конференції Grain from Ukraine у суботу, передає "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Ми знаємо, хто такі "вагнерівці". Ми знаємо, як з ними боротися. Ми знаємо, як їх знищувати. Це свідчить про те, що є відповідний досвід".
Деталі: Зеленський нагадав, що військові з України були представлені в різних місіях у країнах Африканського континенту, і вона "може інвестувати з погляду контингенту" з огляду на досвід сьогоднішньої української армії.
Президент додав, що інтерес для африканських країн мають становити безпекові технології, які розроблені та використовуються сьогодні в Україні, як-от повітряні та морські дрони.
За його словами, Україна також може допомогти в боротьбі з дезінформацією і з кіберзахистом, оскільки була об'єктом тисяч кібератак, зокрема на банківську систему, зв'язок.
На думку Зеленського, у країн Африки буде багато проблем через російський вплив як на континенті, так і на ринках. З досвіду України він закликав ставити на перше місце питання безпеки та незалежності, а не вигоди від дешевших ресурсів навіть в умовах економічних проблем.
Серед інших напрямів співпраці він назвав гарантування продовольчої безпеки, освіту, видобуток корисних копалин, цифровізацію та додаток "Дія".
"Усі ці речі ми можемо запропонувати з радістю", – заявив Зеленський.
Передісторія:
- У липні цього року армія Малі та її російські союзники зазнали втрат з боку повстанців-туарегів. Туареги з руху CSP-PSD продемонстрували фото та відео з розбитою колоною ПВК "Вагнер". Бій стався в місті Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром у четвер та п'ятницю - 25 та 26 липня. Загинули щонайменше 20 бойовиків "Вагнера", інші ж потрапили в полон.
- Окрім десятків росіян із "ПВК Вагнера", вбитих або взятих у полон на півночі Малі, було ліквідовано пропагандиста найманців, автора каналу Grey Zone.
- Після розгрому десятків росіян із "ПВК Вагнера" у Малі повстанці-туареги сфотографувалися з українським прапором.
- У серпні розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію з групою Вагнера і її лідерами через рік після загибелі її власника Євгена Пригожина. Розвідка зазначає, що група стає все більш фрагментованою, і багато з тих, хто залишився в живих, покидають її.