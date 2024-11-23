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Зеленский заявил, что Украина готова делиться с Африкой опытом уничтожения "вагнеровцев"

Катерина ТищенкоСуббота, 23 ноября 2024, 18:24
Зеленский заявил, что Украина готова делиться с Африкой опытом уничтожения вагнеровцев
иллюстративное фото AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова делиться со странами Африки, среди прочего, опытом уничтожения российских наемников – "вагнеровцев".

Источник: Зеленский во время 3-й Международной конференции Grain from Ukraine в субботу, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы знаем, кто такие "вагнеровцы". Мы знаем, как с ними бороться. Мы знаем, как их уничтожать. Это свидетельствует о том, что есть соответствующий опыт".

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Детали: Зеленский напомнил, что военные из Украины были представлены в различных миссиях в странах Африканского континента, и она "может инвестировать с точки зрения контингента", учитывая опыт сегодняшней украинской армии.

Президент добавил, что интерес для африканских стран должны представлять технологии безопасности, которые разработаны и используются сегодня в Украине, например, воздушные и морские дроны.

По его словам, Украина также может помочь в борьбе с дезинформацией и с киберзащитой, поскольку была объектом тысяч кибератак, в частности на банковскую систему, связь.

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По мнению Зеленского, у стран Африки будет много проблем из-за российского влияния как на континенте, так и на рынках. По опыту Украины он призвал ставить на первое место вопросы безопасности и независимости, а не выгоды от более дешевых ресурсов даже в условиях экономических проблем.

Среди других направлений сотрудничества он назвал обеспечение продовольственной безопасности, образование, добычу полезных ископаемых, цифровизацию и приложение "Дія".

"Все эти вещи мы можем предложить с радостью", - заявил Зеленский.

Предыстория:

  • В июле этого года армия Мали и ее российские союзники понесли потери со стороны повстанцев-туарегов. В субботу туареги из движения CSP-PSD продемонстрировали фото и видео с разбитой колонной ЧВК "Вагнер". Бой произошел в городе Тинзауатен вблизи границы Мали с Алжиром в четверг и пятницу - 25 и 26 июля. Погибли по меньшей мере 20 боевиков "Вагнера", другие же попали в плен.
  • Кроме десятков россиян из "ЧВК Вагнера", убитых или взятых в плен на севере Мали, был ликвидирован пропагандист наемников, автор канала Grey Zone.
  • После разгрома десятков россиян из "ЧВК Вагнера" в Мали повстанцы-туареги сфотографировались с украинским флагом.
  • В августе разведка Великобритании проанализировала ситуацию с группой Вагнера и ее лидерами спустя год после гибели ее владельца Евгения Пригожина. Разведка отмечает, что группа становится все более фрагментированной, и многие из тех, кто остался в живых, покидают ее.

ЗеленскийАфрикаВагнер
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