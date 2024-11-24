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СМИ показали обломки "Орешника", которым оккупанты ударили по Днепру

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 ноября 2024, 15:52
СМИ показали обломки Орешника, которым оккупанты ударили по Днепру
скриншоты с видео: АР

СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр в четверг.

Источник: AP

Дословно: "Обугленные, изуродованные провода и корпус ракеты, размером с большую шину - это все, что осталось от оружия, которое может быть оснащено как обычными, так и ядерными боеголовками".

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Детали: Эксперты СБУ подтвердили, что она была запущена с полигона Капустин Яр в Астраханской области России.

Отмечается, что ракета имела шесть боеголовок, каждая из которых несла шесть суббоеприпасов. Ее максимальная скорость составляла 11 Махов, а время полета к цели - 15 минут.

 

Напомним: Издание BILD считает, что новая российская баллистическая ракета была тестовой и не имела взрывчатки.

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Предыстория:

  • По данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр 21 ноября РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
  • Хозяин Кремля Владимир Путин в обращении фактически подтвердил данные США, заявив, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".
  • 22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября государство-агрессор Россия нанесло удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

ракетный ударДнепрвойна
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