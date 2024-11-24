СМИ показали обломки "Орешника", которым оккупанты ударили по Днепру

СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр в четверг.

Источник: AP

Дословно: "Обугленные, изуродованные провода и корпус ракеты, размером с большую шину - это все, что осталось от оружия, которое может быть оснащено как обычными, так и ядерными боеголовками".

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Детали: Эксперты СБУ подтвердили, что она была запущена с полигона Капустин Яр в Астраханской области России.

Отмечается, что ракета имела шесть боеголовок, каждая из которых несла шесть суббоеприпасов. Ее максимальная скорость составляла 11 Махов, а время полета к цели - 15 минут.

Напомним: Издание BILD считает, что новая российская баллистическая ракета была тестовой и не имела взрывчатки.

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