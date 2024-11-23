Нова ракета, якою РФ вдарила по Дніпру, не мала вибухівки та не спричинила руйнувань - BILD
Аналітик BILD вважає, що нова російська балістична ракета, яка влучила по Дніпру, була тестовою версією ракет РС-26, у якій не було вибухівки.
Джерело: експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке
Деталі: Повідомляється, що Рьопке вивчив різні відео атаки на завод "Південмаш" у місті Дніпро.
Він вважає, що це була модифікація ракети РС-26 "Рубеж".
Пряма мова Рьопке: "Безліч камер спостереження зафіксували так звані суббоєприпаси, тобто РС-26 при поверненні в нижні шари атмосфери. Ці жахливі кадри показують, як із неба через хмари падають шість ракет.
Особливість у тому, що це була підміна з такою самою масою і розмірами, яка мала симулювати ядерний заряд. Це доводить, що це була пропагандистська і політична, а не військова акція. Усередині не було ні ядерного заряду, ні вибухівки. Тому збиток настільки незначний.
Ми не бачимо вибухів, тільки кінетичну енергію від падіння з висоти кількох сотень кілометрів".
Передісторія:
- За даними Повітряних сил, під час ракетної атаки на місто Дніпро 21 листопада РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.
- Два західні посадовці сказали агентству Reuters, що попередні дані не підтверджують застосування Росією МБР.
- Господар Кремля Володимир Путін у зверненні 21 листопада фактично підтвердив дані США, заявивши, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".
- Сполучені Штати офіційно підтвердили, що Росія вдарила по Дніпру вранці 21 листопада балістичною ракетою, яка була створена на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж".
- 22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада держава-агресор Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".