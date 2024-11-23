Нова ракета, якою РФ вдарила по Дніпру, не мала вибухівки та не спричинила руйнувань - BILD

Аналітик BILD вважає, що нова російська балістична ракета, яка влучила по Дніпру, була тестовою версією ракет РС-26, у якій не було вибухівки.

Джерело: експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке

Деталі: Повідомляється, що Рьопке вивчив різні відео атаки на завод "Південмаш" у місті Дніпро.

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Він вважає, що це була модифікація ракети РС-26 "Рубеж".

Пряма мова Рьопке: "Безліч камер спостереження зафіксували так звані суббоєприпаси, тобто РС-26 при поверненні в нижні шари атмосфери. Ці жахливі кадри показують, як із неба через хмари падають шість ракет.

Особливість у тому, що це була підміна з такою самою масою і розмірами, яка мала симулювати ядерний заряд. Це доводить, що це була пропагандистська і політична, а не військова акція. Усередині не було ні ядерного заряду, ні вибухівки. Тому збиток настільки незначний.

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Ми не бачимо вибухів, тільки кінетичну енергію від падіння з висоти кількох сотень кілометрів".

Передісторія: