Зеленський: Уламки нової ракети РФ досліджуються, світ має відповідні системи ППО
Президент Володимир Зеленський наголошує, що світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати від ракет, одна з яких була застосована Росією цього тижня по Дніпру, і світ має зробити все, щоб Росія була змушена шукати можливість справжнього миру.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Як би Росія не шантажувала всіх, кого може, треба не втрачати рішучості, треба тиснути, і тільки так реальний мир стане ближчий.
Сьогодні Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ показали інформаційним агенціям уламки російської ракети, яка вдарила по нашому Дніпру. Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і всіх характеристик щодо цієї ракети. І для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок.
Світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати і від такого. Треба на цьому зосередитись – усім. Росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки".
Деталі: Зеленський наголосив, що світ не має давати російському правителю Володимиру Путіну "жодного тижня, щоб адаптуватись та знайти протидію".
"Потрібно постійно робити все, щоб Росія була змушена шукати можливість миру. Справжнього миру. І це досягається тільки двома речами – допомогою Україні й тиском на Росію", – сказав він.
Передісторія:
- За даними Повітряних сил, під час ракетної атаки на місто Дніпро 21 листопада РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.
- Господар Кремля Володимир Путін у зверненні 21 листопада фактично підтвердив дані США, заявивши, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".
- 22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада держава-агресор Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".
- 24 листопада агенція АР оприлюднила фото залишків ракети, якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада.