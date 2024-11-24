Зеленський: Уламки нової ракети РФ досліджуються, світ має відповідні системи ППО

Президент Володимир Зеленський наголошує, що світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати від ракет, одна з яких була застосована Росією цього тижня по Дніпру, і світ має зробити все, щоб Росія була змушена шукати можливість справжнього миру.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Як би Росія не шантажувала всіх, кого може, треба не втрачати рішучості, треба тиснути, і тільки так реальний мир стане ближчий.

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Сьогодні Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ показали інформаційним агенціям уламки російської ракети, яка вдарила по нашому Дніпру. Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і всіх характеристик щодо цієї ракети. І для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок.

Світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати і від такого. Треба на цьому зосередитись – усім. Росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки".

Деталі: Зеленський наголосив, що світ не має давати російському правителю Володимиру Путіну "жодного тижня, щоб адаптуватись та знайти протидію".

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"Потрібно постійно робити все, щоб Росія була змушена шукати можливість миру. Справжнього миру. І це досягається тільки двома речами – допомогою Україні й тиском на Росію", – сказав він.

Передісторія: