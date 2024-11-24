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Зеленский: Обломки новой ракеты РФ исследуются, мир имеет соответствующие системы ПВО

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 ноября 2024, 20:20
Зеленский: Обломки новой ракеты РФ исследуются, мир имеет соответствующие системы ПВО
Владимир Зеленский в обращении 24 ноября, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что мир имеет системы противовоздушной обороны, способные защищать от ракет, одна из которых была применена Россией на этой неделе по Днепру, и мир должен сделать все, чтобы Россия была вынуждена искать возможность настоящего мира.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Как бы Россия не шантажировала всех, кого может, надо не терять решимости, надо давить, и только так реальный мир станет ближе.

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Сегодня Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел показали информационным агентствам обломки российской ракеты, которая ударила по нашему Днепру. Сейчас продолжаются экспертизы, работа с партнерами для установления всех деталей и всех характеристик по этой ракете. И для того, чтобы вместе найти ответ на этот российский эскалационный шаг.

Мир имеет системы противовоздушной обороны, способные защищать и от такого. Надо на этом сосредоточиться – всем. Россия должна чувствовать, что каждый ее шаг на расширение войны имеет для нее последствия".

Детали: Зеленский отметил, что мир не должен давать российскому правителю Владимиру Путину "ни одной недели, чтобы адаптироваться и найти противодействие".

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"Нужно постоянно делать все, чтобы Россия была вынуждена искать возможность мира. Настоящего мира. И это достигается только двумя вещами – помощью Украине и давлением на Россию", – сказал он.

Предыстория:

  • По данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр 21 ноября РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
  • Хозяин Кремля Владимир Путин в обращении фактически подтвердил данные США, заявив, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".
  • 22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября государство-агрессор Россия нанесло удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".
  • 24 ноября агентство АР обнародовало фото остатков ракеты, которой РФ атаковала Днепр 21 ноября.

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